Шмыгаль назвал дату возможного начала второго этапа послаблений карантина

Но это не означает отмены карантина, отмечает премьер-министр.

С 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений карантина в случае положительной динамики заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

"Сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел, - 343 человека. Впервые такой показатель высокий. К сожалению, он пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика сегодня - это результат наших мер, ответственности граждан и бизнеса. Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений. Мы работаем над этим совместно с Минздравом и другими министерствами", - сказал Шмыгаль.

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Но, по его словам, это еще не будет означать отмены карантина.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая. 4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая.

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