Карантин в Украине ослабят с 11 мая: что заработает
С понедельника, 11 мая, в Украине начнется первый этап ослабления карантинных ограничений, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса. Сам карантин в Украине планируют продлить до 22 мая.
Какие объекты станут доступными с 11 мая
Согласно 5-этапному плану правительства, с 11 мая планируют открыть такие объекты при условии соблюдения карантинных мер:
- парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);
- часть объектов индустрии красоты (парикмахерские и салоны красоты);
- тренировки в командных видах спорта;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
- кафе (обслуживание на вынос);
- автомойки, веломагазины, велопрокат; нотариусы, адвокаты, аудиторы.
Остальные ограничения все еще будут продолжать действовать. Кабмин намерен поэтапно снимать их при условии благоприятной эпидемической ситуации в стране.
Читайте такжеКарантин в Украине: когда и при каких условиях отменят, как будем выходить
Напомним, с 12 марта в Украине действует карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. В частности, с 19 марта была приостановлена работа метрополитена, а наземный общественный транспорт перевозит граждан только по специальным пропускам.
С 6 апреля карантин в Украине усилили. Кабмин своим постановлением запретил, в частности, людям гулять с детьми в парке. Исключение сделали только для владельцев собак.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире