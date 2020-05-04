Карантин в Украине ослабят с 11 мая: что заработает

Сам карантин продлен до 22 мая, однако вскоре начнется его смягчение.

С понедельника, 11 мая, в Украине начнется первый этап ослабления карантинных ограничений, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса. Сам карантин в Украине планируют продлить до 22 мая.

Какие объекты станут доступными с 11 мая

Согласно 5-этапному плану правительства, с 11 мая планируют открыть такие объекты при условии соблюдения карантинных мер:

парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);

часть объектов индустрии красоты (парикмахерские и салоны красоты);

тренировки в командных видах спорта;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;

кафе (обслуживание на вынос);

автомойки, веломагазины, велопрокат; нотариусы, адвокаты, аудиторы.

Остальные ограничения все еще будут продолжать действовать. Кабмин намерен поэтапно снимать их при условии благоприятной эпидемической ситуации в стране.

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Напомним, с 12 марта в Украине действует карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. В частности, с 19 марта была приостановлена работа метрополитена, а наземный общественный транспорт перевозит граждан только по специальным пропускам.

С 6 апреля карантин в Украине усилили. Кабмин своим постановлением запретил, в частности, людям гулять с детьми в парке. Исключение сделали только для владельцев собак.