Ограничения в столице ужесточат с 14 сентября.

Киев может покинуть "оранжевую" карантинную зону и перейти в "желтую" или "зеленую" при условии, если в течение трех недель будет стабильно плохая ситуация заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил советник столичного мэра Владимир Бондаренко в эфире "Громадського радио".

Он уточнил, что методология, которая определена Кабмином для подсчета количества больных, зависит от цифр предыдущих двух недель.

"Если мы будем иметь три недели стабильно плохую ситуацию – то мы можем вернуться в "желтую" зону или в "зеленую", потому что процента роста нет", - пояснил советник мэра.

По его словам, начиная с 1 сентября в киевских инфекционных больницах увеличили количество койко-мест на 347 и сегодня решением штаба увеличили еще на 208.

"Это угрожающая ситуация и опасна она тем, что при таких темпах очень скоро нам придется идти нежелательным опытом европейских стран с мобильными госпиталями", – добавляет Бондаренко.

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Он пояснил, что статистика Европы говорит о том, что треть заболевших коронавирусом людей, заражается в общественном транспорте. Далее идут места массового скопления людей такие как крупные магазины, места проведения культурных мероприятий, там, где люди пренебрегают средствами индивидуальной защиты.

Карантин в Киеве: что известно

10 сентября Киев был включен в "оранжевую зону" карантина. С 14 сентября в столице должна быть запрещена деятельность хостелов и прием детей в детские лагеря, а также ограничена работа развлекательных заведений.

Также стало известно, насколько заполнены кровати для больных COVID-19 в Киеве.

С 1 августа в Украине действует обновленный принцип адаптивного карантина, согласно которому вся страна разделена на четыре цветные зоны с различными ограничениями. Список таких зон обновляют еженедельно — его утверждает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

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Автор: Юрий Годован