Как проверить наличие запрета на выезд за границу: в ГПСУ назвали порядок действий

В ГПСУ запустили сервис "Личный кабинет".

В Украине объявлена всеобщая мобилизация и продлевается военное положение. Призыву на службу подлежат военнообязанные мужчины, которые получают повестки. Также в этот период действуют ограничения на выезд за границу для военнообязанных. В то же время в Государственной пограничной службе Украины объяснили, как проверить наличие запрета на выезд за границу.

Там отметили, что запустили сервис "Личный кабинет", поэтому теперь граждане могут самостоятельно и оперативно узнать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу.

Ведомство добавило, что сервис позволяет получать информацию в режиме реального времени только о наличии запретов, наложенных на основании решений суда и постановлений ГПСУ.

Такой сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой.

"Ограничения в связи с военным положением (для мужчин 18-60 лет, лиц, подпадающих под действие нормы пункта 214 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабмина от 21.07.1995 № 57), проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются", - добавили в ГПСУ.

Преимущественно ограничения на выезд касаются родителей, не уплачивающих алименты. Согласно ст. 6 закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", выезд может быть временно ограничен, если лицо:

уклоняется от исполнения решения суда;

имеет задолженность по уплате алиментов, подтвержденную постановлением исполнительной службы.

Чтобы воспользоваться сервисом "Личный кабинет", необходимо выполнить следующие шаги:

Регистрация - через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЕП.

Авторизация - вход в личный кабинет на портале ГНСУ.

Проверка в режиме реального времени - система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ.

Результат - мгновенно появляется статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

"Сервис работает 24/7 и доступен с любого устройства - смартфона, планшета или компьютера", - добавили в сообщении.

Выезд украинцев за границу - последние новости

Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова предупредила о риске выезда мужчин за границу после войны. По ее словам, после отмены военного положения часть семей может воссоединиться не в Украине, а в других странах.

Либанова отметила, что риск будет расти, если в Украине у людей не будет стабильной работы и жилья, а за рубежом у семей уже будет соответствующая социальная база для жизни.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство отменит ограничения на выезд за границу для всех женщин без исключений. Ранее ограничения распространялись, в частности, на женщин, занимающих высокие государственные должности, включая членов Кабмина, руководителей центральных органов власти и их заместителей.

"Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах", - подчеркнула Свириденко.

