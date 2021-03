В феврале 2021 года состоялась онлайн-конференция The Society for Research on Nicotine & Tobacco (SRNT 2021), во время которой период пандемии был определен как время для того, чтобы бросить курить. При каких условиях и какую роль в этом играют налоги, говорится ниже.

Участие в конференции приняли эксперты и ученые, работающие в области исследований никотина и табака. Отдельную сессию провели представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). С 2016 года Управление работает над оценкой, сертификацией и формированием рекомендаций для регулирования альтернативных продуктов для курения с целью, чтобы новые табачные изделия прошли научно обоснованную проверку и контроль. «Для альтернативной табачной продукции необходимы другие принципы регулирования. Поэтому оценивается их совокупное влияние на здоровье населения», – отметил заместитель директора, подразделение науки о продуктах, отдел по науке FDA Тод Сесил.

Вместе с тем, в FDA считают пандемию COVID-19 лучшим временем для отказа от курения сигарет. «FDA рекомендует терапию, которая охватывает лекарственные и нелекарственные средства, содержащие в составе никотин, а также безникотиновые лекарственные препараты», – сообщил директор CTP Митч Зеллер.

Существуют и другие меры, которые призваны уменьшить масштабы курения. Так, в 2003 году была принята Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. Она устанавливает принципы борьбы с курением, такие как повышение цен и налогов. «Роль налогообложения в содействии отказу от курения является ключевым объектом научных исследований и практик по борьбе против табака. Учитывая скорость развития рынка никотиносодержащих продуктов дифференцированные налоговые ставки могут стимулировать курильщиков к переходу от наиболее вредных к наименее вредным продуктам», – говорится в сообщении Американского онкологического общества.

Повышение налогов увеличивает стоимость табачных изделий, что приводит к сокращению их потребления. Следствием этого становится уменьшение случаев заболеваний, причиной которых является курение сигарет. Однако, эффективность использования альтернативных продуктов совершеннолетними курильщиками, которые не планируют бросать, также зависит от их цены и доступности. В случаях, если альтернативы стоят дороже, возрастает вероятность возврата к обычным сигаретам. «Мы наблюдаем, что мужчины сокращают потребление электронных сигарет после введения соответствующего налога. Однако традиционные налоги на сигареты оказываются менее эффективными после того, как вместе с ними вводят налоги на электронные сигареты», – сообщают в Национальном бюро экономических исследований.

Чтобы обеспечить возможность курильщикам снизить риски для здоровья, налогообложение должно формироваться по принципу пропорционального регулирования. В его основу положено понимание, что не все продукты, содержащие табак, одинаково вредны. В соответствии с этим и должны внедряться регуляторные меры. Такая политика уже успешно применяется рядом развитых стран – Великобританией, Австралией и т.д.

Напомним, что в 2020 году FDA выдало разрешение на продажу электронной системы для нагревания табака. Регулятор сообщил, что табак, который нагревается, в меньшей степени выделяет вредные и потенциально вредные вещества. FDA пришли к выводу, что пользователи системы для нагревания табака вдыхают количество угарного газа, которое идентично объемам, что вдыхают с воздухом некурящие люди. А концентрация вредных и потенциально вредных веществ на 95% меньше, чем в сигаретах. «Продажи систем для нагревания табака полностью соответствуют целям улучшения общественного здоровья», – подчеркивают в FDA.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь