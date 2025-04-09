Она подчеркнула, что стоит обязательно проверять газовые котлы и колонки.

Украинская певица Татьяна Решетняк, которая выступает под сценическим именем TAYANNA, рассказала, как едва не погибла в собственной квартире.

По словам артистки, это произошло вчера, 8 апреля. Тогда Татьяна пришла домой и начала чувствовать себя плохо.

"Чувствую, что у меня начинает болеть голова, пекут глаза, мне становится плохо и прям вырубаюсь. И начал звенеть индикатор газовый на счетчике", - рассказала исполнительница в своем Instagram.

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Женщина решила обратиться в службу газа, которая проверила состояние помещения. Оказалось, что в жилье певицы заходит угарный газ.

"Я вызвала службу газа, они проверили все и сказали, что в квартиру заходит угарный газ и мы могли вообще умереть с малым просто уже до завтра... Пожалуйста, следите, у кого газовые котлы, колонки и все остальное. Следите, чтобы все работало", - подчеркнула Ретешняк.

К слову, Татьяна добавила, что начиная с зимы чувствовала себя плохо. Тогда артистка думала, что у нее депрессия или гормональный сбой, которые могли провоцировать такое самочувствие. Однако теперь она понимает, что это было из-за газа и неправильной установки вытяжки.

Напомним, ранее певица Злата Огневич впервые рассказала, как чуть не погибла на съемках клипа.

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