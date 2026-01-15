В Киеве погибла целая семья из-за установленного генератора в квартире

Трое человек отравились угарным газом, потому что на балконе работал генератор.

Из-за установленного генератора в квартире отравилась угарным газом семья в Киеве. Погибли 30-летняя киевлянка и ее родители. В полиции сообщили, что начали уголовное производство по факту трагедии.

В полиции сообщили, что родственники сообщили о пропаже женщины, которая поехала навестить родителей в Лесной массив, в Деснянском районе столицы, и осталась там ночевать.

По адресу проживания семьи обнаружили тело пропавшей женщины, а также тела ее родителей, которым было чуть больше 60 лет. В квартире продолжал работать генератор, питание к которому поступало от газового баллона.

Следствие установило, что накануне киевляне включили генератор на балконе и легли спать, при этом дверь на балкон была открыта и вела в комнату. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти семьи стало отравление угарным газом.

По факту трагедии продолжается следствие. Дело открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай".

В полиции напомнили, что генераторы опасно устанавливать в квартирах. Ведь угарный газ не имеет никаких признаков, ни цвета, ни запаха. При этом отравиться им можно за считанные минуты.

Отравление угарным газом

Напомним, что известная певица Татьяна Решетняк отравилась угарным газом. Она рассказывала, что почувствовала себя плохо в собственной квартире. обратиться в газовую службу, которая проверила состояние помещения. Оказалось, что в жилище певицы проникает угарный газ

