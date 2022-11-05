5 ноября в Киеве введены аварийные отключения света.

На фоне постоянных отключений электроэнергии киевляне массово скупают газовые баллоны и горелки, чтобы иметь возможность готовить пищу.

Как заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в эфире "Громадського радио", это стало уже настолько масштабным, что КГГА сочло необходимым выступить со специальным предупреждением.

"Сейчас жители негазифицированных домов массово покупают газовые баллоны и горелки, чтобы пользоваться ими при отключении электроэнергии. Однако некорректное использование этих баллонов может приводить к увеличению количества пожаров", - предупредил Ткачук.

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"Баллоны будут на улице на холоде при низкой температуре заправлять под завязку, потом приносить их домой, они будут нагреваться и взрываться. Поэтому все это нужно учитывать, прежде чем ими пользоваться", - отметил Ткачук и попросил украинцев н забывать о пожарной безопасности.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Состоянию на 1 ноября Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

5 ноября в семи областях Украины ввели аварийные отключения электроснабжения. В тот же день, 5 ноября, аварийные отключения были введены в Киеве.

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