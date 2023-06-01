ОВА поручено эвакуировать детей из заведений, которые расположены в зоне боевых действий менее чем в 50 км от границы с Россией.

Кабинет министров урегулировал вопрос временной эвакуации и возвращения по месту постоянного проживания детей, обучающихся в учреждениях круглосуточного пребывания.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив при этом, что речь идет о домах ребенка, спецучреждениях образования, приютах для детей, домах-интернатах.

"Урегулируем вопрос временной эвакуации и возвращения по месту постоянного проживания детей, обучающихся в учреждениях круглосуточного пребывания. Речь идет о домах ребенка, спецучреждениях образования, приютах для детей, домах-интернатах", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что ОВА поручено эвакуировать детей из заведений, расположенных в зоне боевых действий менее чем в 50 км от границы с Россией и менее чем в 100 км от временно оккупированной территории.

"Внесли изменения в ряд постановлений по усыновлению детей-сирот и детей лишенных родительской опеки, перемещенных из зоны боевых действий или временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Дети на войны

Кабинет министров Украины упростил для временно перемещенных несовершеннолетних украинцев процедуру получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. По состоянию на 1 июня 2023 года Россия совершила более 4200 уголовных преступлений против детей после начала полномасштабной войны в Украине.

В конце марта 2023 года в Украине было принято решение о принудительной эвакуации детей из прифронтовых городов. В случае отказа родителей или опекунов, их будут лишать соответствующих прав.

По данным ЮНИСЕФ, с начала полномасштабной войны против России в Украине погибли по меньшей мере более 500 детей.

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