На сегодня известно о почти 500 погибших украинских детях.

Кабинет министров Украины упростил для временно перемещенных несовершеннолетних украинцев процедуру получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив при этом, что на сегодня Россия совершила более 4200 уголовных преступлений против детей после начала полномасштабной войны в Украине.

"Этот статус после нашей победы позволит ребенку претендовать на компенсацию от государства-агрессора... На сегодня известно о почти 500 погибших украинских детях, около тысячи - раненых, почти 400 считаются пропавшими, тысячи - депортированы в Россию или на временно оккупированные территории. Точное количество пострадавших пока установить, к сожалению, невозможно", - сказал глава правительства.

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Дети, которых убили оккупанты

По данным ЮНИСЕФ, с начала полномасштабной войны против России в Украине погибли по меньшей мере более 500 детей.

В апреле стало известно, что ООН подтвердила информацию о том, что с начала полномасштабной войны в Украине, развязанной Россией, в нашей стране погибли более 500 детей.

Больше всего пострадало детей в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Черниговской, Луганской и Днепропетровской областях. В конце марта в Украине было принято решение о принудительной эвакуации детей из прифронтовых городов для обеспечения их безопасности. В случае отказа родителей или опекунов, их будут лишать соответствующих прав.

В Украине запустят Центр реабилитации для детей, которые пострадали из-за войны. Реализация проекта позволит пациентам проходить эффективную реабилитацию в комфортных условиях, используя современные доказательные методы.

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