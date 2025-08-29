На середину сентября Шевченковский суд Киева запланировал слушания по "угольному делу". В нем фигурируют экс-президент Петр Порошенко, бывший народный депутат Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики и угольной промышленности (2014-2016) Владимир Демчишин.

Не факт, что слушания состоятся. Словно по легендарному анекдоту, фигурантам много месяцев удавалось оттягивать неизбежное. В частности, отложить рассмотрение дела на сентябрь попросили адвокаты Виктора Медведчука, и суд к ним в очередной раз прислушался. Вот как получилось, что ГБР закончило расследование еще 2 сентября 2022 года, но с тех пор по разным причинам рассмотрение дела в суде откладывали. Вполне возможно, что фигуранты ждут смены власти в Украине, чтобы замять дело.

С точки зрения текущей власти - ситуация слишком странная. Не секрет, что любое дело, в котором фигурирует Медведчук, является политически важным. Власть должна быть заинтересована в победе по нему и максимальном пиаре. Возможно, препятствует Порошенко, который прилагает сверхчеловеческие усилия к тому, чтобы не позволить рассмотрение дела.

Но "угольное дело" имеет еще более примечательный момент. Это роль "серых кардиналов" украинской политики времен Порошенко - компании ICU. Одним из ее представителей является Демчишин.

Обратите внимание, за "угольное дело" Петр Порошенко получил санкции СНБО. Санкциями может гордиться Виктор Медведчук. А вот Демчишин - санкций не получил, и компания ICU никоим образом не фигурирует в перечне компаний, которые могут попасть под действие механизма.

В чем секрет успеха? Может, Демчишин играл второстепенную роль? Чтобы понять, давайте углубимся в суть обвинений по "угольному делу".

Следствие считает, что Медведчук, Порошенко и Демчишин организовали схему. Они препятствовали импорту угля из Южной Африки, взамен продвигая уголь с оккупированных территорий.

Простым языком, был создан искусственный дефицит, который пришлось срочно закрывать энергоносителями из АТО.

Поставляли уголь компании, контролируемые Медведчуком, в адрес украинской государственной компании "Центрэнерго" (объединяет несколько тепловых электростанций). Объемы поставок достигли 3 млрд гривен ($190 млн). Деньги шли на территории, контролируемые "ДНР"/"ЛНР", и вероятно использовались для финансирования сепаратистов. Собственно, отсюда и обвинения в госизмене.

Из этого можно сделать вывод, что Демчишин - никоим образом не проходной персонаж, и даже не жертва обстоятельств. Он сознательно действовал в пользу Медведчука. Делал это долго, сохраняя жизнеспособность схемы. Фактически, Демчишина назначили, чтобы он реализовал преступную схему. Это в частности означало, что он имел доверие не только Порошенко, но и Медведчука.

Самое время напомнить, что Демчишин с 2008 по 2014 год возглавлял подразделение инвестиционного банкинга в группе "Инвестиционный капитал Украина" (ICU). Кроме того, он был акционером группы, пусть и младшим по отношению к Валерии Гонтаревой, Макару Пасенюку и Константину Стеценко.

До 2014 года компанию считали посредником, который оказывал особые услуги власти - окружению Виктора Януковича. К тому же, доподлинно известно, что ICU активно помогала Петру Порошенко решать его бизнес-вопросы. В частности, компания помогала оформлять сделку по продаже "Украинского медиахолдинга" (UMH) младоолигарху Сергею Курченко.

Видимо, именно тогда Демчишин познакомился с Порошенко. В 2014 году президент назначил его на должность министра энергетики и угольной промышленности Украины. Пользовался ли Демчишин личным доверием Порошенко, или, может, сыграли роль гарантии со стороны старших партнеров ICU Валерии Гонтаревой и Макара Пасенюка, - неизвестно. Но факт: доверие было. На тот момент инвестиционная группа была настоящей "кузницей кадров" для Порошенко. Из нее вышли, в частности, глава НБУ Валерия Гонтарева и глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

На посту министра Демчишин находился с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

"Угольная схема" проработала беспрепятственно, а факт поставки угля с оккупированных территорий сам Демчишин признавал официально.

Только после смены власти в Украине фигурантов дела настигла ответственность. 12 ноября 2021 года Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований объявили Порошенко, Медведчуку, Кузяре и Демчишину подозрение в содействии террористическим организациям. Экс-министр энергетики был ключевой фигурой. По версии СБУ, в период с декабря 2014 по февраль 2015 именно Демчишин назначил на руководящие должности госпредприятий на оккупированных территориях представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, он заставил руководство государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" подписать с ними договоры, в том числе на поставку угля на сумму более 3 млрд. грн.

Сегодня экс-министр имеет официальный статус "беглеца от правосудия". 19 ноября 2021 года ГБР вызвало Демчишина на допрос, но тот не явился. С тех пор экс-министр скрывается от суда.

А сейчас пикантный момент. Пока Демчишин занимал должность министра, и даже после того, он оставался акционером ICU. 23 декабря 2021 года Печерский суд сообщил, что арестовал активы экс-министра, в том числе 9,99% в банке "Авангард", 100% Lozonsco Finance Ltd, а также по 9,99% в ICU Holdings Limited и Westal Holdings Ltd. Все это - структуры группы ICU.

После ареста активов Демчишина, группа ICU выступила с опровержением. Она заявила, что Демчишин уже не является акционером с... ноября 2021 года. Другими словами, группа подтвердила, что до ноября 2021 года он был акционером. Согласитесь, он вышел из числа совладельцев группы очень своевременно - точно накануне получения подозрения от СБУ и ГБР.

Скорее всего, его предупредили и позволили сбежать.

Статус акционера означает, что Демчишин участвовал в распределении прибыли от совместных проектов ICU с властью. Прибыли, наверное, были немалыми, ведь во времена Порошенко компанию считали "финансовой тенью Порошенко". То есть структурой, которая обслуживала кулуарные решения власти. Только схема с евробондами крупнейшей энергетической компании Украины принесла сотни миллионов гривен прибыли. С большой вероятностью, можно подозревать Демчишина и других акционеров группы в коррупции на самом высоком уровне.

Согласитесь, очень символичен тот факт, что ни одного полноценного антикоррупционного расследования против ICU не проводилось. Следствие годами делало вид, что Демчишин виновен только в служебных нарушениях и спонсировании терроризма, но не в коррупции.

Теперь давайте соединим все эти факты вместе. Владимира Демчишина обвинили в госизмене. Вероятно, состав его преступления подтверждается открытыми данными. Он был одним из основных фигурантов "угольного дела", и пользовался доверием Порошенко и Медведчука. В то же время он оставался акционером группы ICU, которая помогала обслуживать многочисленные кулуарные властные проекты. Тем удивительнее счастливое стечение обстоятельств, благодаря которому ICU годами оставалась вне поля зрения силовых органов Украины.

Не могу гарантировать, но складывается впечатление, будто ICU предоставляет финансовые услуги уже текущей власти Украины. Или же группа имеет мощного покровителя на международном уровне, с которым вынужден считаться даже Офис президента Владимира Зеленского. Эти две версии лучше других объясняют странную неуязвимость ICU.

Чтобы добавить интриги, напомню еще о нескольких резонансных делах с участием группы. Отсутствие движений в них также свидетельствует об удивительной неуязвимости ICU.

1. Дело Курченко и миллиарды Януковича

ICU подозревали в отмывании денег соратниками бывшего президента Украины Виктора Януковича, в частности олигархом Сергеем Курченко. В ноябре-декабре 2013 года ICU выступала брокером в приобретении украинских государственных облигаций в пользу восьми кипрских компаний, контролируемых Курченко, в рамках схемы отмывания денег. Упоминалась покупка валютных государственных облигаций у Ощадбанка, в которой ICU была брокером для нерезидентских компаний на более чем 2 млрд грн. В каком статусе сейчас это дело, мне неизвестно.

2. Rotterdam +

В этом деле обвиняется бывший сотрудник ICU Дмитрий Вовк. Его Порошенко назначил руководителем НКРЭКУ, после чего развернулась схема, которая известна в Украине как Rotterdam+. В августе 2025 года дело было окончательно закрыто, но только в той части, которая касалась правомочности НКРЭКУ.

Еще раньше было прекращено следствие НАБУ по ICU, и это очень подозрительное решение.

Скорее всего, имела место инсайдерская торговля.

Группа ICU скупила с большим дисконтом долги крупнейшей энергетической компании Украины ДТЭК. После чего Вовк, глава украинского энергетического регулятора (НКРЭКУ), одобрил "Роттердам+" - новый принцип расчета цены электроэнергии, при котором прибыли энергокомпаний стремительно взлетали. Стоимость ценных бумаг крупнейшей энергетической компании Украины после этого решения значительно выросла, и принесла ICU немалую прибыль. Следователи утверждали, что Вовк действовал в сговоре с организациями группы ICU (ООО "Инвестиционный капитал Украины", ООО "Компания по управлению активами ICU", ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd и Global Opportunities Fund SPC Ltd), но потом по неизвестным причинам прекратили расследование. Напомню, Демчишин в то время также был среди акционеров.

3. Деньги Ощадбанка и дело банка "Авангард"

ICU и ее акционеры (Макар Пасенюк, Константин Стеценко) являются фигурантами уголовного дела, связанного с присвоением процентов от замороженных активов бывшей украинской "дочки" российского "Сбербанка". Государственные облигации Украины, принадлежавшие подсанкционному банку, некоторое время находились на счетах банка "Авангард", принадлежащего Пасенюку и Стеценко. Финансисты ловко "прокрутили" эти облигации и заработали на них 949 млн грн. Которые впоследствии присвоили.

Против выступили Кабинет министров и Национальный Банк Украины. Пасенюку и Стеценко предложили сделку: государство закроет глаза на эту схему, если те переведут присвоенные деньги на счета United24. Те отказались. Теперь государство стремится взыскать с ICU, "Авангард Банка", Пасенюка и Стеценко около $47,5 млн в рамках гражданского процесса. НБУ в ноябре 2023 года отстранил Пасенюка и Стеценко от наблюдательного совета банка "Авангард", утверждая, что они не соответствуют "квалификационным требованиям профессиональной пригодности". Верховный суд в апреле 2025 года подтвердил законность решения НБУ.

Согласитесь, причастность ICU к "угольному делу" Медведчука является показательной. Еще более показательны многочисленные факты причастности ICU к громким уголовным процессам в Украине. Их неуязвимость при этом кажется невероятной. Как можно "засветиться" в таком количестве кулуарных операций и не получить санкции, или по крайней мере удара по репутации, - это невероятная интрига.

Есть версии?