Советский диссидент и бывший и.о. министра Израиля Натан Щаранский, который в настоящее время возглавляет Наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", призвал лидеров демократических государств поддержать борцов за права человека и политических заключенных во всем мире.

Об этом говорится в авторской колонке Щаранского для издания The Washington Post под названием "Столетие Сахарова совпадает с крайне насущным призывом к свободе", перевод которой опубликовано на Украинской правде.

В частности Щаранский призывает освободить из тюрьмы российского оппозиционного политика Алексея Навального, лидера гонконгских протестов Джимми Лая, а также саудовского блогера Раифа Бадави:

"Права человека не принадлежат ни одному классу, расе, нации или политической партии. Диссиденты, участвующие в политических процессах, напоминают нам о том, что объединяет человечество, – неистребимое стремление быть свободным. Они также являются лучшими союзниками демократических стран. Поэтому крайне важно, чтобы мы помнили диссидентов, которые сегодня находятся в тюрьме: Алексей Навальный в России, Джимми Лай в Гонконге, Раиф Бадави в Саудовской Аравии и многие другие".

По словам диссидента, демократические государства должны постоянно напоминать лидерам автократических режимов для их окончательного освобождения.

"Мировые демократические лидеры могут этого не знать, но, если они будут держать эти имена в центре своих дискуссий с автократическими правителями, они сделают свой вклад в развертывание второго оружия массового поражения Андрея Сахарова. Действуя таким образом, они будут продвигать дело свободы, которое он воплощал", - добавил Щаранский.

Председатель наблюдательного совета Фонда Бабьего Яра осудил деятельность советских карательных органов по подавлению прав человека, назвав СССР диктатурой:

"Чем дольше существует любая диктатура, тем больше граждан превращаются из ее верных последователей, или истинных верующих, на людей с "двухдумным" мышлением. Они ставят под сомнение режим, но опасаются публично высказывать свое мнение. Таким образом, режим должен уделять все больше энергии запугиванию и недопущению того, чтобы его "дводумні" граждане переходили грань открытого инакомыслия. Вот почему каждый диссидент, преодолевший барьер страха от молчаливого сомнения до публичной оппозиции, опасен своим примером и своим влиянием на других", - завершил Натан Щаранский.

Авторская колонка Натана Щаранского посвящена 100-й годовщине со дня рождения выдающегося советского диссидента и борца за права человека, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. В 1960-1980-х гг. Сахаров, которого называют "отцом" советской водородной бомбы, систематически осуждал действия руководства СССР по нарушению прав человека, за что был подвергнут преследованию со стороны органов КПСС и КГБ.

Натан Щаранский, который был помощником Андрея Сахарова, провел 9 лет в лагерях Гулага за правозащитную деятельность. Щаранский является автором многих произведений, осуждающих тоталитарные режимы. Сейчас израильский эксполитик возглавляет наблюдательный совет мемориала Холокоста "Бабий Яр".

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Автор: Иван Бойко