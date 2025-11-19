Для дизельных и бензиновых генераторов отныне будет разный размер компенсации.

Мобильные операторы повысили сумму компенсации расходов за час работы генератора для питания базовых станций во время отключений света.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, операторы добавили повышенный размер возмещения работы вблизи линии фронта. Он действует для питания базовых станций, расположенных в 30-километровой зоне ведения боевых действий. Также теперь для дизельных и бензиновых генераторов будет разный размер компенсации.

Если раньше предусматривалась оплата в размере 110-140 грн за час работы генератора, то сейчас предлагается оплачивать работу дизельного генератора по 172 грн/час, а бензинового - 287 грн/час. Для прифронтовых территорий компенсация будет составлять 197 грн/час для дизельных генераторов и 330 грн/час - для бензиновых.

Видео дня

В Минцифры подчеркнули, что "Генератор связи" - это "социальный проект, а не бизнес".

"Главная цель - не заработать, а поддержать сохранение связи во время блэкаутов. Вы не сдаете свой генератор в аренду, а заправляете и обслуживаете его. Взамен мобильные операторы возместят вам расходы на топливо и необходимое техническое обслуживание генератора", - говорится в сообщении.

Аренда генераторов для базовых станций - что известно

Министерство цифровой трансформации предложило украинцам сдавать в аренду собственные генераторы для питания базовых станций мобильных операторов во время отключений света. За это в ведомстве обещают платить деньги, при этом обслуживание и топливо для генераторов остается за владельцами.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что это не только поможет поддержать связь во время отключений, но и даст возможность немного заработать, ведь во время долгих перерывов в энергоснабжении именно мобильная связь страдает в первую очередь.

При этом, согласно расчетам УНИАН, по предыдущим тарифам оплата аренды бензинового генератора покрывала расходы владельца "в ноль", а дизельного - позволяла немного заработать. Теперь по новым тарифам размер выгоды для арендодателей генераторов существенно возрастет.

Вас также могут заинтересовать новости: