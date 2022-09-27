Речь идет о сотнях спальных мешков, карематов и павербанков.

Переселенцы, которые были вынуждены из-за войны бежать из своего дома в Ивано-Франковскую область, обеспечены вещами первой необходимости при содействии Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Речь идет о сотнях спальных мешков, карематов и павербанков.

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Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.