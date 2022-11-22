С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 автомобилей.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал личному составу Главного управления Национальной полиции в Киевской области внедорожник Hyundai Terracan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Автомобиль получило подразделение полиции, задействованное в выполнении боевых задач в составе сил обороны страны.

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Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.