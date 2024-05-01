Вывод американских войск из Нигера поставит под угрозу контртеррористические операции США и даст России больше влияния в Африке.

Связи Америки и Запада с африканскими странами рушатся, и в перспективе это может предоставить России больше влияния на этом континенте, пишет The Hill.

Как отмечает издание, вынужденный вывод американских войск из Нигера после военного переворота в этой африканской стране в прошлом году является серьезным поражением для вооруженных сил США в их борьбе с исламскими экстремистскими группировками в регионе Сахель в Африке.

При этом Жак Дю Пре, аналитик южноафриканской исследовательской и разведывательной компании In on Africa, предупредил, что ослабление присутствия США в Сахеле может создать условия для возрождения исламского экстремизма, подобного активизации ИГИЛ в 2014 году.

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Он отметил, что Сахель - это очень важный регион и если бы ИГИЛ смог там закрепиться, это позволило бы им оказать очень большое влияние не только в Африке, но и в соседних регионах, таких как Европа.

Сокращение присутствия США в Сахеле, также, вероятно, будет способствовать усилению российского влияния в регионе, особенно если террористические угрозы возрастут.

Как пишет The Hill, правительство Нигера пало в результате июльского военного переворота, который открыл путь генералу Абдурахаману Чиани к захвату власти. Вместо того чтобы обратиться к Западу, Чиани наладил отношения с российской частной военной компанией Wagner Group. У России также есть тесные отношения и соглашения о безопасности с Мали и Буркина-Фасо, которые контролируются военными хунтами, а также с Ливией, страной, разрываемой между двумя основными конкурирующими группировками. Центральноафриканская Республика также близка к России и, как сообщается, обсуждает соглашение о размещении российской военной базы.

Но не только Россия имееет свои интересы в Африке. Так, инициатива Китая "Пояс и путь" финансировала кредиты африканским странам. Однако сейчас у Китая есть только одна база в Африке — в Джибути.

Иран также является еще одним игроком в регионе, поддерживая "Исламское движение Нигерии" и правительство Судана, которое ведет гражданскую войну против повстанческой группировки. В прошлом году президент Ирана Эбрагим Раиси посетил Кению, Уганду и Зимбабве, чтобы укрепить связи со всеми тремя странами.

Некоторые эксперты отмечают, что популистское, антизападное движение в африканских странах носит органический характер (даже если оно частично подпитывается Китаем и Россией и эксплуатируется военными хунтами) и сосредоточено на давних обидах на бывшие западные колониальные державы.

Эксперты также отмечают, что США в значительной степени полагались на соглашения о безопасности с африканскими странами в Сахеле и не сосредотачивали внимания на их экономических потребностях, вынуждая эти страны обращаться за помощью к Китаю.

США теряют позиции в Африке

В частности, недавно Чад — ключевой союзник Запада в борьбе с джихадистами и российским влиянием в Африке, призвал США вывести свои войска с военной базы в стране. А незадолго до этого Нигер — еще один ключевой союзник Запада в регионе — приостановил действие соглашения о безопасности с США.

На фоне этого Россия расширяет свое влияние в Африке. Так, в апреле стало известно, что ЧВК "Вагнер" начала первую после гибели Евгения Пригожина масштабную вербовку наемников в Африку.

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