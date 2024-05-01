Власти Австрии предостерегают банк от покупки доли в строительной группе, связанной с Олегом Дерипаской.

Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от сделки, связанной с российским олигархом, опасаясь негативной реакции со стороны США. Это может нанести удар по планам банка разблокировать средства, которые застряли в России, пишет Reuters со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросомю

Отмечается, что RBI, крупнейший западный банк в России, хочет купить долю в строительной группе Strabag, связанной с Олегом Дерипаской, за 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов). Эта спорная сделка возобновила международное давление на австрийского кредитора.

В последние недели представители центрального банка Австрии предупреждали банк о сделке, предостерегая, что она может иметь обратные последствия, если США накажут банк, сообщил один человек, который непосредственно знаком с этими переговорами. Этот шаг попал под огонь критики со стороны Министерства финансов США, поскольку Дерипаска находится под санкциями, что усиливает напряженность в отношениях между Вашингтоном и RBI, который уже находится под пристальным наблюдением американского агентства по контролю за соблюдением санкций OFAC.

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Другие австрийские чиновники также частным образом предостерегали банк от продажи, считая, что это может быть объявлено нарушением санкций, сообщили агентству два человека, которые непосредственно знают об этих дискуссиях. Американские власти предупредили Raiffeisen Bank, что не могут дать согласие на сделку и могут наложить штраф, если банк будет настаивать на своем.

Хотя непонятно, каким может быть это наказание, власти США имеют право оштрафовать банк или даже пойти на радикальный шаг – прекратить долларовые платежи. Продажа также является неудобной для Австрии, учитывая международную критику страны за чрезмерную дружбу с Россией.

Представитель банка заявил, что "приобретение акций Strabag остается предметом проверки RBI на соответствие требованиям законодательства", добавив, что банк "не будет покупать акции ни у господина Дерипаски, ни у любого другого физического или юридического лица, подпадающего под санкции".

Представитель центрального банка отказался от комментариев агентству. Представитель Дерипаски заявил, что он "давно не имеет ничего общего со Strabag" и не будет комментировать, назвав западные санкции против него "абсолютно ложными" и "основанными на ложной информации".

Стоит отметить, что Strabag – одна из крупнейших европейских строительных компаний, которая построила Олимпийский стадион для зимних игр в Сочи и элитные квартиры в Москве.

Raiffeisen Bank остается в РФ

Ранее УНИАН писал, что Raiffeisen Bank International – последний из крупных иностранных банков, сохраняющих полноценное присутствие в России, – снова откладывает уход с российского рынка.

К тому же Raiffeisen Bank International недавно разместил десятки объявлений о вакансиях в России. Компания имеет амбициозные планы по развитию в стране-агрессоре, что противоречит официальному обещанию уйти с рынка.

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