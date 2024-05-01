Большинство из предложенных опытной путешественницей направлений расположены в балканских странах.

Пляжный отдых традиционно является одним из самых популярных летних направлений среди туристов по всему миру. А потому совершенно закономерным является тот факт, что на самым популярных направлениях вроде испанских Канарских островов, Дубровника или Греции в топ-сезон яблоку негде упасть.

Однако у туристов все же есть возможность хорошо отдохнуть в Европе, а, главное, бюджетно и без переполненных пляжей. Опытная путешественница Элиза Мортон в своем материале для The Telegraph назвала 10 секретных европейских пляжных направлений, на которые ситоит обратить внимание этим летом. Большинство из них расположены в балканских странах.

10 секретных пляжных направлений Европы 2024

1. Ксамильские острова, Албания.

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2. Водопады Кравица, Босния и Герцеговина.

3. Охридское озеро, Северная Македония и Албания.

4. Озеро Балатон, Венгрия.

5. Деревня Дерми, Албания.

6. Пляж Яз, Черногория.

7. Юрмала, Латвия.

8. Созополь, Болгария.

9. Шкодра/Скадарское озеро, Черногория/Албания.

10. Криница Морская, Польша.

Как сообщал УНИАН, ранее бывалая путешественница Эстер Маршалл назвала свои любимые места в Европе, которые, по ее мнению, являются недооцененными туристами, но определенно стоят того, чтобы их посетить, да еще при этом избежав толп.

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