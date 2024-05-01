Курс гривни к евро установлен на уровне 42,30 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 2 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,64 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 42,30 грн/евро, то есть гривня выросла на 6 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,63/39,69 грн/долл., евро – 42,25/42,32 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 1 мая, не изменился и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 42,95 грн за евро.

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса отметил, что Национальный банк Украины контролирует курс валют в стране. Во второй половине 2024 года возможно курс доллара будет в диапазоне 40-41 гривни за доллар.

Вас также могут заинтересовать новости: