Если проспали – вините Apple: в iPhone внезапно сломался будильник

В компании уже знают о такой проблеме и обещают все исправить в ближайшее время.

Множество пользователей iPhone столкнулись с неожиданной проблеме: их будильники перестали работать должным образом. Apple признала наличие проблемы и активно работает над ее решением.

Как пишет Gizchina, за последние недели в соцсетях возросло количество жалоб на сломавшийся будильник. Точнее он срабатывает, но в беззвучном режиме. Подобные сообщения появляются в интернете не первый год, но, похоже, сейчас проблема стала массовой. Например, у редактора The Vergе пропал звук будильника на минувшей неделе, при этом настройки он не менял уже много лет.

Эксперты считают, что виновником может быть функция айфона Attention Aware ("Распознавание внимания"). Она автоматически снижает громкость сигнала, когда смартфон находится в поле зрения пользователя. Похоже, распознавание Face ID не работает должным образом и приглушает громкость оповещения, даже когда человек спит.

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Хотя Apple не подтвердила точную причину проблему, в ожидании апдейта можно перейти в "Настройки" → "Face ID и пароль" → и выключить "Распознавание внимания". Некоторым пользователям это помогло.

Решение данной проблемы имеет для Apple наивысший приоритет, поскольку речь идет о функции, которой пользуются владельцы телефонов ежедневно. Поэтому обновление стоит ждать в ближайшие дни.

До этого пользователи сообщали о странном поведении iPhone по ночам – смартфоны сами выключается, а затем включаться ближе к утру. Это был одним из багов, возникший после релиза iOS 17.

Ранее журналисты собрали главные слухи о iOS 18. Самой важной опцией станет внедрение технологий искусственного интеллекта, а сама система cтанет крупнейшим обновлением ПО в истории iPhone.

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