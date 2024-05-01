Местные власти рассказали об ужасных последствиях для агросектора региона от подрыва ГЭС.

Для построения новой станции вместо разрушенной россиянами Каховской ГЭС нужно не менее 5 лет и до 2 млрд евро. Уничтожение дамбы крайне негативно сказалось на аграриях.

"Теракт уничтожил оросительные системы. Каховское водохранилище было источником снабжения воды. Часть предприятий вблизи Днепра - затоплены. Только на правобережье аграрии не собрали 100 000 тонн зерновых и техкультур. 2,8 млрд грн убытков только по зерновым", - рассказал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в интервью Liga.net

При этом он подчеркнул, что все зернохранилища, ангары разрушены, ни одного целого элеватора на правом берегу Днепра не осталось. Прокудин отметил, что из-за оккупации и терактов россиян больше всего пострадало садоводство, выращивание овощей и бахчевых культур.

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"Те культуры, которые были затоплены или остались без орошения. Если по зерну еще можно как-то надеяться на дожди, то с фруктами и овощами так не получится. Около 650 гектаров садов уничтожены в Херсонской и Дарьевской громадах, 2000 гектаров - в Белозерском. Там выращивали персики, яблоки, черешню, малину, виноград. Все это уничтожено", - сказал он.

По информации главы ОГА, на левобережье невозможно выращивать рис, кукурузу, фрукты, ягоды, потому что нет воды. Поэтому нужно или восстановить Каховскую ГЭС, или с помощью насосов попробовать заполнять оросительные каналы.

На вопрос, сможем ли мы когда-то восстановить Каховскую ГЭС и водохранилище, Прокудин ответил, что да и это сейчас изучают ученые.

"Но конкретики нет. Пока даже провести анализ на месте невозможно, это первая линия обороны. По предварительным подсчетам, для построения новой станции нужно минимум пять лет и от 1 до 2 млрд евро. Конечно, это будет возможно сделать только после завершения боевых действий", - рассказал Прокудин.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС - главные новости

В ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты совершили теракт на дамбе Каховской ГЭС, вызвав одну из крупнейших техногенных катастроф последних десятилетий. В результате действий врага под водой оказались десятки населенных пунктов на юге Украины, что привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам.

Президент Владимир Зеленский назвал подрыв Каховской дамбы на юге Украины "экологической бомбой массового уничтожения".

Эксперты заявили, что действия россиян привели к необратимым экологическим последствиям.

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