Президент Украины хочет видеть лидеров стран Центральной Азии на саммите мира в Швейцарии.

Лидеры стран постсоветской Центральной Азии пытаются балансировать между отношениями с РФ и нежеланием ссориться с Западом. Президент Владимир Зеленский уверен, что такая политика не даст им никакой выгоды. Своими мыслями Зеленский поделился в интервью журналистам из стран Центральной Азии.

Он подчеркнул, что у Украины со странами Центральной Азии одинаковые ценности – любовь к детям, к свободе. "Мы боримся за то, чтобы просто жить. Мы за жизнь боремся", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, каждый человек должен самостоятельно решать, как ему жить, и это отличает свободного человека от раба.

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"Нам родители дали жизнь. И точно не Путину ее отбирать, не Путину решать как жить", - сказал президент Украины.

По его словам, Украину и страны Центральной Азии объединяет экономика, санкции.

"То, что ваши политические лидеры балансируют, это ничего не даст. Деньги? Сегодня есть, а завтра нет", - добавил он. По его словам, эти лидеры больше готовы поддерживать Россию из-за страха перед Кремлем. Зеленский подчеркнул, что Украина свой выбор сделала.

Президент напомнил, что Украина инициировала проведение глобального саммита мира в Швейцарии и хочет видеть там лидеров стран Центральной Азии, но они боятся принять участия потому, что там не будет Путина.

"Может ли Путин из-за этого танками поехать на одну из стран Центральной Азии? Нет. Этого мало. Тогда чего боятся те, кто не присоединяется? Боятся потерять отношения с сегоднешним Кремлем?" - сказал Зеленский. По его словам, это слабость. Он считает, что нужно приехать на саммит даже с другим мнением.

Зеленский сказал, что его даже не приглашают в страны Центральной Азии, потому что боятся реакции Путина.

"Не бойтесь, я не такой страшный. А Путин - не настолько сильный. И точно не вечный. Все ваши страны и народы переживут Кремль", – подчеркнул президент Украины.

Украина готовит саммит мира

Как сообщал УНИАН, Швейцария планирует провести саммит по украинской "формуле мира" в середине июня. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, приглашения направлены 160 делегациям. Предварительно он может состояться 16-17 июня.

По словам Зеленского, Владимир Путин хочет сорвать предстоящий саммит мира, он боится того, что может дать это мероприятин. Украинский президент уверен, что мир способен принудить Россию к миру и к соблюдению норм международной безопасности, а России нечего предложить мировому большинству.

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