Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев объявил о запрет экспорта в РФ 106 товаров, которые могут быть использованы в войне. И хотя Министерство торговли страны позже опровергло это заявление, в Казахстане действительно вспомнили об экспортном контроле за товарами двойного назначения.

Собственно говоря, активность Путина в Центральной Азии и поездки в Бишкек, активизация взаимодействия в течение последнего года, постоянные личные встречи с лидерами азиатских стран указывают на то, что этот канал для России является достаточно важным. Это вопрос не только геополитического доминирования в этом регионе, а подтверждения своей имперской идентичности за счет стран-сателлитов, не только через энергоносители, но и двойной импорт (поставки компонентов для вооружения в обход санкций, - УНИАН).

Этот двойной импорт является критическим для РФ. Именно через Казахстан и Кыргызстан идут основные товарные потоки из Китая. Это - ворота с обхода санкций.

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Считать, что Казахстан имеет политическую волю полностью выйти из этого процесса, я бы не стал

Поэтому в работе с этими странами можно упомянуть и визит специальных представителей от ЕС и США, саммит ЕС-Центральная Азия, который состоялся в этом году, визиты так называемых ревизоров от ЕС и США в основные столицы и декларация о том, что страны окажутся в "черном списке", если продолжат двойной импорт. Ну, и Казахстан публично, через президента Токаева сигнализировал Западу, что не собирается быть территорией обхода санкций Россией.

Однако, стоит отметить, Россия активно использует эти ворота. Использует возможности для обхода санкций через казахских или киргизских двойников своих компаний. Это касается товаров двойного назначения, военной техники, комплектующих, электроники, оборудования для нефтегазового комплекса.

Конечно, там, где западные институты ловят за руку Казахстан, они вводят ограничения и закрывают параллельный импорт группы товаров. Но считать, что Казахстан имеет политическую волю полностью выйти из этого процесса, я бы не стал. Потому что казахи и киргизы на этом трафике неплохо зарабатывают. Например, таким образом они выбивают себе преференции от Москвы, торгуясь, в частности в части модернизации своего ВПК, закупки вооружения, создания условий для экспорта энергоносителей. И показатели товарооборота Таможенного союза сейчас уже не в пользу России, а в пользу азиатских стран. Они зарабатывают на этой интеграции. Россия вынуждена платить, поскольку нуждается в двойном импорте.

Казахстан ограничивает импорт чувствительных товаров в РФ ,если "ловят за руки", однако не собирается его полностью запрещать

Таким образом, полностью выбить Казахстан из этой истории не удастся, но шаг за шагом определенные товарные позиции для России закрываются.

Считаю, что тот "микроскоп", который сейчас направлен на трафик через Казахстан и Кыргызстан, является очень важным. Необходимо взаимодействие Украины и Запада, и нужны не только предупреждения, но и санкции в отношении казахских компаний. Пока что в санкционные списки Запад не прибегал. Но полунамек-предупреждение - и казахи делают заявление о таможенном регулировании.

То есть, Казахстан ограничивает импорт чувствительных товаров в РФ, если "ловят за руки", однако не собирается его полностью запрещать. Однако следует максимально выводить Центральную Азию из-под экономического и военно-политического влияния РФ. Частично это удается за счет замещения РФ Китаем. Запад не является там таким игроком как Китай. И пока Китай играет спарринг-партнера РФ, то Центральная Азия пытается на этом балансировать.

Однако, если будет пристальное внимание и сейчас откроются возможности транскаспийских энергопроводов, транспортных коридоров через Азербайджан и Турцию это диверсифицирует энергетические риски. Потому что сейчас потребителями казахской нефти являются РФ и Китай. Если же будет выход для Кашагана (месторождение нефти в Казахстане, - УНИАН) через Азербайджан и дальше на Запад, то, соответственно, и готовность Астаны то действий "недружественных", как их характеризует российский МИД, будет больше, и таким образом будет уменьшаться количество товарных позиций для двойного импорта.

Однако пока в регионе будет интерес Китая, полностью убрать страны Центральной Азии из схем двойного импорта будет невозможно.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества