Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран.

Швейцария планирует провести саммит по "формуле мира" в Украине в середине июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран. Предварительно он может состояться 16-17 июня.

Отмечается, что ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать Китай в переговорах о мире в Украине. И это, по словам источников, имеет решающее значение для Швейцарии, чтобы сделать инициативу заслуживающей доверия.

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"Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха встречи, учитывая влияние, которое, по их словам, Пекин оказывает на Москву", - говорится в публикации.

Представитель МИД Швейцарии сообщил, что дата и место проведения конференции пока не определены: "Помимо перспектив Украины, России и Европы, важно также прислушаться к Глобальному Югу, который сыграет ключевую роль в конечном включении России в этот процесс. Вот почему мы находимся в тесном контакте с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой и Саудовской Аравией".

Отмечается, что до сих пор Пекин присутствовал только на одной встрече советников по национальной безопасности, целью которой было заложить основу для данного саммита.

Также указывается, что несколько стран настаивают на участии России, но Киев сначала хочет достичь широкого соглашения по ключевым принципам "формулы мира", прежде чем взаимодействовать с Москвой.

Саммит по "формуле мира" - что сообщалось об участии России

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что на саммит в Швейцарии, который будет касаться "формулы мира", планируется пригласить более 160 стран. Он не исключал участия России во втором таком саммите.

"После первой встречи мы берем определенное время для того, чтобы подготовить совместный план ответственных стран мира, который будет предусматривать восстановление... А также преодоление кризисов, которые создала эта война… Когда этот план будет создан без каких-то посредников где-то под столом, а открыто и при участии всех стран, которые с нами пройдут этот путь, - на втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим представителей Российской Федерации".

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