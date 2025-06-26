'Мы - номер 1': Вэнс публично показал средний палец (видео)

Вице-президент США решил, что это хороший способ обратиться к критикам.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс неожиданно отличился во время митинга в штате Огайо. Обращаясь к критикам, он в шутку показал средний палец, пишет Daily Beast.

Во время выступления на митинге Вэнс рассказывал, как важно в политике "принимать и хорошее, и плохое". Кроме того, он затронул тему того, как трудно быть политическим кандидатом.

После этого вице-президент поднял средний палец вверх и сказал: "В Вашингтоне есть такая вещь (...) Все люди с розовыми волосами показывают этот знак, и я думаю, это означает, что мы - номер 1, да? Я буду воспринимать это как символ в Вашингтоне".

Видео дня

Отмечается, что пользователей сети возмутило поведение Вэнса. Некоторые комментаторы предположили, что таким образом он пытается превзойти Дональда Трампа, который ранее выругался, комментируя нарушение перемирия между Израилем и Ираном.

Что предшествовало

Напомним, что 24 июня Дональд Трамп резко высказался в отношении Ирана и Израиля после нарушения ими только что достигнутого перемирия. Во время выступления он сказал: "Мы имеем две страны, которые воюют так долго и так ожесточенно, что они уже не знают, что, бл*дь, делают".

Это прозвучало вживую и вызвало широкий резонанс в медиа из-за нецензурного выражения. Трамп также публично раскритиковал Израиль за удары после перемирия и угрожал Ирану дальнейшими действиями, назвав американские удары по иранским ядерным объектам "впечатляющими".

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