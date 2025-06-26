Иран впервые официально признал, что США 'сильно повредили' его ядерные объекты

Атаки стали не только военным актом, но и нарушением международного права, заявили в МИД страны.

Иран официально подтвердил серьезные повреждения своих ядерных объектов в результате массированных авиаударов США, произошедших 22 июня.

Как заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, ядерные объекты страны "сильно повреждены", пишет Bloomberg. По его словам, атаки стали не только военным актом, но и нарушением международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Пентагон пока не предоставляет официальной оценки последствий, но по данным разведки, удары могли не задеть основные элементы подземной инфраструктуры, такие как центрифуги. Это опровергает заявления администрации президента США Дональда Трампа, который на саммите НАТО назвал операцию "уничтожением" ядерной программы Ирана и поставил под сомнение аналитику разведслужб.

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Особому вниманию подвергся объект в Фордо - главный центр по обогащению урана, построенный под горным массивом. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, повреждения на этом объекте могут быть "очень значительными". Израильская комиссия по атомной энергии заявила, что удары США и Израиля существенно отложили возможности Ирана по созданию ядерного оружия - как минимум на несколько лет.

Американские военные, по спутниковым данным, сознательно обошли реакторы в Исфахане, демонстрируя осторожность, чтобы не спровоцировать ядерную катастрофу.

На этом фоне президент Трамп добился заключения перемирия между Израилем и Ираном после 12 дней боевых действий. Однако ситуация остается крайне напряженной: обе стороны придерживаются соглашения только при условии, что противник не нарушит его первым. США, тем временем, получили весомую дипломатическую победу - усилив военное давление и одновременно инициировав временное прекращение огня.

Удары США по Ирану - заявления Трампа не совпадают с отчетами разведки

22 июня авиация Соединенных Штатов Америки нанесла удары по трем ядерным объектам Ирана. Как сообщил президент США Дональд Трамп, под атакой были объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. Он утверждал, что все они уничтожены.

О том, что Иран не сможет завладеть ядерным оружием, говорил и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Сам Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. По его словам, эта атака отбросила иранскую ядерную программу на десятилетия назад.

По данным ряда американских СМИ, в частности CNN и New York Times, удары Соединенных Штатов Америки не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана. Вероятно, атака лишь отбросила ее на несколько месяцев назад.

Трамп разъярен из-за этих публикаций в СМИ. Он продолжает утверждать, что информация СМИ не соответствует действительности и унижает американских военных, которые осуществляли удары.

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