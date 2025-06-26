Пока неизвестно, кто находится на борту. Впрочем, самолет садился в двух аэропортах Соединенных Штатов и до сих пор находится в Вашингтоне.

В США приземлился правительственный российский самолет Ил-96. Официально ни о каких визитах российской делегации в Соединенные Штаты не сообщалось.

Как свидетельствуют данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar24, правительственный российский правительственный самолет с бортовым номером RA-96018 вылетел из Москвы, приземлился в Санкт-Петербурге, а уже потом полетел в США.

Сервис зафиксировал, что борт сел в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке 25 июня в 15:27 по местному времени (22:27 по Киеву). Через несколько часов самолет улетел в Вашингтон, где приземлился в 20:56 того же дня (то есть 03:56 26 июня по Киеву). Неизвестно, кто находится на борту.

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, вчера президент США находился в Нидерландах на саммите НАТО. После официальных встреч он вернулся в США. Президент почти находился в Нидерландах менее 24 часов.

На саммите президент США не исключил возможность того, что территориальные амбиции российского правителя Путина выходят за пределы Украины. Впрочем, он выразил мнение, что Путин хочет завершить войну в Украине.

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