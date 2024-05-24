Мир способен принудить Россию к миру и к соблюдению норм международной безопасности.

Правитель России Владимир Путин хочет сорвать предстоящий Саммит мира и многое пытается для этого сделать. Об этом в вечернем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, кроме планов по срыву Саммита, Путин боится того, что может дать этот Саммит.

"Мир способен принудить Россию к миру и к соблюдению норм международной безопасности. России нечего противопоставить мировому большинству: несмотря на всю путинскую ложь, он зависит от окружения - в широком смысле этого слова. От международного окружения - тоже", - отметил глава государства. Видео дня

Он подчеркнул, что никто в мире не заинтересован в войне в Украине, "кроме самого агрессора, и каждый это на самом деле понимает".

"Саммит мира - это такой формат, который не позволит Путину больше врать. А без лжи он абсолютно никто. И я благодарю всех в мире, кто помогает нам с организацией Саммита и проявляет свое лидерство, чтобы настоящий мир стал ближе", - подчеркнул Зеленский.

Саммит мира - последние новости

Президент США Джо Байден намерен пропустить саммит мира в Швейцарии ради сбора средств в Голливуде. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, участие в мероприятии противоречит предвыборному сбору средств в Калифорнии, на котором Байден собирается присутствовать вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Также УНИАН сообщал, что Индия подтвердила участие в Саммите мира. Сейчас это единственная крупная страна из так называемого "глобального юга", которая согласилась принять участие в мероприятии.

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