Бюрократия: Шмыгаль объяснил, почему медики вовремя не получили надбавки за март

Премьер-министр отметил, что апрельские выплаты будут проходить через Национальную службу здоровья Украины, а поэтому здесь проблем не должно быть.

Задержка с выплатой надбавок медицинским работникам, которые противодействуют COVID-19 за март связана с бюрократическими препятствиями.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом заявил премьер министр Денис Шмигаль во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирус.

Отмечается, что президент сделал замечание по поводу задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.

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«Глава правительства Денис Шмыгаль пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не постановлением Кабинета министров за этот год, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому несмотря на наличие денег в регионах выплатить их не удалось. На этой неделе правительство будет искать решение для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам», - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что апрельские выплаты будут проводиться через Национальную службу здоровья Украины, а поэтому здесь проблем не должно быть.

Зеленский подчеркнул, что деньги за март должны быть непременно выплачены.

«Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее», - заявил Зеленский.

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Также отмечается, что главе государства доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.

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24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

6 мая на заседании правительства в ответ на обвинения в том, что много медработников не получили обещанные властью доплаты Степанов заявил, что проблема возникла из-за действий областных властей. По его словам, на места была направлена медицинская субвенция за март в размере 905 млн грн. При этом повышенные оклады необходимо было выплатить 5 тыс. 435 медикам, задействованным в борьбе с COVID-19 - на это необходимо 181,661 млн грн. То есть средств хватало, однако местные власти начали искать поводы, чтобы эти деньги не выплачивать.

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