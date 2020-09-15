По состоянию на сегодня совсем не работают школы в "красной" зоне карантина.

Учиться школьники будут дистанционно или очно зависеть от карантинного зонирования, которое сейчас действует в стране.

Об этом в эфире Сніданок з 1+1 рассказал и. о министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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По словам главы ведомства, все будет зависеть от того, в какой зоне будет находиться та или иная административно-территориальная единица.

"Если это будет красная зона, то, конечно, предполагается обучение только в дистанционном формате", - подчеркнул и. о. министра.

На вопрос, пойдут ли все школы на дистанционное обучение с ноября, Шкарлет ответил:

"Я не готов сказать, именно с ноября, или с октября, или, возможно, с декабря. Все будет исходить из того, будут ли соблюдаться нормы карантина, безопасности".

Глава Минобразования рассказал, что в начале этого года без доступа к интернету было около 800 украинских школ, а сейчас эта цифра сократилась до 59.

К слову, по подсчетам министерства цифровой трансформации, 17 тысяч населенных пунктов до сих пор не имеют качественного интернета. На это Шкарлет сказал:

"У нас немножко другая статистика. Министерство цифровой трансформации считает сто мегабит в секунду, а для школ достаточно тридцать. Министерство образования с начала года тщательно проработало сиутацию с подключением к дистанционному обучению школ и Интернета", - подчеркнул глава МОН.

Обучение в условиях пандемии коронавируса: что известно

С 1 сентября обучение в школах началось во всей Украине, кроме регионов "красной зоны". Учителям и ученикам младших классов разрешают быть без масок.

В Минздраве рекомендуют школам открыть разные входы для учеников младших и старших классов, чтобы дети не пересекались. Из этих же соображений уроки рекомендуют начинать в разное время для разных классов. Например, с 15-минутным промежутком.

В Украине за 2 недели обучения заболеваемость учителей и учеников коронавирусом резко увеличилась.

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Автор: Виктория Гордиенко