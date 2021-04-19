Анна Полисученко

Более года все участники образовательного процесса в Украине перманентно живут в реалиях дистанционного образования. Весной прошлого года это казалось нам временным челленджем: кое-кто относился к этому как к приключению, кое-кто радовался, что не надо ходить в школу, а кто-то - по поводу экономии времени и средств на передвижение. Но теперь, когда в подобном режиме мы учимся уже год, многие столкнулись с серьезными проблемами, тревогами, да и просто соскучились по одноклассникам (и даже по учителям). Попробуем рассмотреть, как дистанционное образование дается ученикам, студентам и преподавателям, а также разобрать его преимущества и недостатки.

Младшая школа. Здесь проблем, по моему мнению, меньше всего, ведь обучение в младших классах происходит преимущественно в игровой форме, требования еще не такие высокие, да и значение оценок еще не столь весомое. Уроки в младшей школе короткие - 20 минут, их не так много. Дети с учителями смотрят видео онлайн, обсуждают картинки и яркие презентации. Я не сталкивалась с большим количеством нареканий от родителей младшей школы на дистанционную форму обучения. Самой главной претензией здесь была невозможность работающих родителей оставить детей одних дома.

Средняя школа. Большое количество украинских школьников (и их родителей) считают, что за период дистанционного обучения они изучили очень мало нового. Школьники, в основном, сетуют, что дистанционное обучение организовано недостаточно для того, чтобы кого-то заинтересовать.

Большое количество украинских школьников (и их родителей) считают, что за период дистанционного обучения они изучили очень мало нового

В средней школе становится очевиднее наличие большого количества технических проблем – не все задуманное удается реализовать в удаленном доступе. Не хватает мощности гаджетов, скорости интернета, доступа к программному обеспечению. Учителя, в отличие от школьников, которые все свободное время проводят в гаджетах, проявили меньшую технологическую грамотность. Ученики жалуются, что кое-где организационные вопросы (типа поиска ссылки на тест, или предоставления доступа всем ученикам) занимают чуть ли не весь урок: «учительница дает ученику свой номер телефона, просит его написать ей в Вайбере, чтобы сбросить ссылку. Может оказаться, что он его неправильно записал, или ссылка некорректно – и процесс повторяется. Иногда учителя делают скрин длинной ссылки на тест в Google Forms (от 50 символов), а ученики его вводят вручную».

Также всех участников школьного обучения раздражает неопределенность в платформах для дистанционного образования – каждый учитель выбирает удобную ему, не сильно смотря на удобство учеников. Ученики жалуются, что нет фактически никаких перерывов между уроками, ведь в это время они сидят в xls-таблицах и выискивают пароли для входа в Zoom (которые не всегда подходят). Некоторые ученики находят нужную ссылку лишь ближе к концу урока. Так же сдают они и выполненные задания: кто куда хочет и в какой угодно форме.

Оценивают работы учеников большинство учителей также достаточно рендомно, ведь возможности адекватно оценить их нет: на уроки ходит не более чем половина класса из 30 человек, но других как-то оценивать тоже нужно. И это - опыт столичных школ! Можно только представить, что происходит в регионах, в частности в большинстве сельских школ.

Выпускные классы. Так сложилось, что моя дочь в этом году является выпускницей. 11-классникам этот год дался очень непросто. В атмосфере неопределенности, постоянных изменений, введения новых правил и отмены предыдущих – они впадают в прокрастинацию.

Из-за карантина сначала перенесли пробное ВНО для части регионов, включая столицу – на период, когда они уже не столь и нужны (но были предварительно оплачены). В последний момент решением Министерства образования отменили обязательную ГИА (государственную итоговую аттестацию). Но большинство выпускников уже успели потратить много времени и нервов на подготовку, а их родители – немалые средства на репетиторов.

11-классникам этот год дался очень непросто. В атмосфере неопределенности, постоянных изменений, введения новых правил и отмены предыдущих

Хотя еще с начала учебного года все понимали, что, вероятно, все так и произойдет, но важное решение почему-то держали до последнего. И теперь у выпускников и их родителей осталось много вопросов, среди которых: можно ли отказаться от одной ГИА, а другие сдать? Разъяснения от профильного министерства до сих пор нет, а учителя – гадают.

В целом, я за адекватный контроль за уровнем образования и независимые оценки. Но не в такой и без того сложный год! Думали ли те, кто держал принятие этого решения до последнего, о том, что многих детей проблема с COVID-19 коснулась непосредственно в семье, и они сейчас находятся в очень сложном психологическом состоянии?

Поэтому лично я все же расцениваю отмену проведения обязательной ГИА по математике именно в этом году скорее как положительный фактор для большинства учеников, ведь такую сложную дисциплину изучать дистанционно, в условиях технической неопределенности, более года, а еще и готовиться к экзамену – крайне сложно. Многим для поступления математика была не нужной, а в среднем – ребенку учить ее дистанционно очень сложно.

Учреждения высшего образования. Здесь, по моему мнению, ситуация несколько лучше, чем в школах. По крайней мере потому, что квалификация преподавателей университетов все же несколько выше, чем школьных учителей – они являются в основном кандидатами или докторами наук, прошли достаточный предварительный уровень отбора и подготовки. Сами студенты физически старше школьников, а следовательно, и более опытные. Они уже прошли отбор в виде ВНО, который отсеял совсем неспособных к обучению (или нежелающих).

Студенты понимают, что гаджеты – ноутбук и современный смартфон – являются их личным инструментом (как личная гитара – гитаристу, или хоккейная форма – хоккеисту), который поможет им не только в учебе, но и в дальнейшей работе

Конечно, стоит принимать во внимание, что, например, преподавать в медицинских университетах практические дисциплины очень сложно, но большинство высших учебных заведений все же достаточно эффективно учатся и на дистанционке. Наконец, с помощью тренажеров с использованием виртуальной и дополненной реальности можно даже научиться управлять самолетом!

Студенты понимают, что гаджеты – ноутбук и современный смартфон – являются их личным инструментом (как личная гитара – гитаристу, или хоккейная форма – хоккеисту), который поможет им не только в учебе, но и в дальнейшей работе. Большинство студентов приобретение гаджетов расценивают как инвестицию в свою дальнейшую деятельность. К тем, у кого по тем или иным причинам не получается это сделать, применяется индивидуальный подход. Администрация университеты очень лояльно относится к студентам: при необходимости продолжает дедлайны, регулярно совершенствует технические платформы для дистанционного обучения, проводит семинары и тренинги как для студентов, так и для преподавателей - на повышение квалификации.

Внешкольное образование. Руководители различных кружков во всей Украине сконцентрировалась на подготовке лайфхаков, а также участии в онлайн-конкурсах и фестивалях, создании флешмобов, привлечении молодежи к челленджам. Дети немного скучают по общению, но они и до того привыкли к интернет-коммуникации, поэтому большинство из них локдаун переносит несколько лучше, чем взрослые, которые больше скучают за большими вечеринками и концертами, походами по торговым центрам и даже за... общественным транспортом. Воспитанники прекрасно справляются с творческими задачами: танцуют дистанционно, вокалисты и инструменталисты проводят онлайн-репетиции, рисуют с помощью Zoom и даже готовят театральные постановки.

Подытоживая, стоит отметить, что невозможно однозначно сказать: дистанционное образование – это хорошо или плохо. Есть много преимуществ, но хватает и недостатков. Выводы каждый для себя сделает сам. Так же каждый получит свой опыт от локдауна.

В любом случае этот кризис (как и любой кризис) существенно стимулирует развитие прогресса появляются новые формы образования, совершенствуются существующие (хотя, к сожалению, не обходится и без потерь). Поэтому можно страдать от ограничений и потери привычного образа жизни, а можно учиться новому и вместе нарабатывать образовательные стандарты в новых реалиях.

Анна Полисученко, кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры связей с общественностью и журналистики Киевского национального университета культуры и искусств

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram