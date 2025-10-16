За время полномасштабного вторжения приговоры в отношении украинских военных выносились 13 тысяч раз.

В Украине возбуждено более 250 тысяч уголовных дел в отношении военных. Об этом сказал судья Большой Палаты Верховного Суда Олег Ткачук в эфире Ранок.LIVE.

"Война не всех мотивирует на подвиги, многих она ломает физически, морально, кто-то не выдерживает психологического давления, кто-то ломается от боли и переживаний. Конечно, это не оправдывает преступления, которые совершаются на поле боя или в тылу. И именно в таких случаях свое слово должно сказать правосудие", - подчеркнул он.

По его словам, преступность в армии не несет угрожающего масштаба и речь не идет о чрезвычайном количестве преступлений, однако встречаются случаи нарушения как в армии, так и военными в тылу.

"По данным Офиса Генерального прокурора, в отношении военнослужащих Украины возбуждено более 250 тысяч уголовных дел, а за совершение преступлений российскими солдатами, то есть военных преступлений, возбуждено более 170 тысяч уголовных дел. За время полномасштабного вторжения приговоры в отношении украинских военных принимались 13 тысяч раз", - сказал Ткачук.

Он добавил, что к административной ответственности привлечено около 260 тысяч человек.

Это очень большие цифры, которые говорят о том, что есть определенные проблемы в армии, и нужно принять меры", - сказал он.

При этом отметил необходимость создания органов военной юстиции, которые бы рассматривали такие дела

Военные преступления россиян

Как сообщал УНИАН, в Украине сейчас идентифицировали более 232 тысяч военных преступников и предателей. В списке более 400 представителей Российской Федерации.

В Министерстве внутренних дел отметили, что правоохранители идентифицируют преступников и вносятся данные в межведомственную информационную подсистему "Военный преступник". Это позволяет доказать их причастность к тому или иному преступлению.

В июне в Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA). Решение приняли в марте 2023 года во время конференции United for Justice во Львове.

