Среди этих преступников представители военно-политического руководства страны-агрессора.

В Украине сейчас идентифицировали более 232 тысяч военных преступников и предателей. В списке более 400 представителей Российской Федерации.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что правоохранители идентифицируют преступников и вносятся данные в межведомственную информационную подсистему "Военный преступник". Это дает возможность доказать их причастность к тому или иному преступлению.

По состоянию на 3 августа в информационную подсистему внесены сведения о 232 131 человеке, из которых 197 857 - военнослужащих российских оккупационных войск, 401 человек - представители военно-политического руководства страны-агрессора.

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Кроме того, среди идентифицированных 3 522 представителя незаконных вооруженных формирований и частных военных компаний, а также 3 267 коллаборантов и предателей Украины.

Доступ к подсистеме для наполнения и обмена информацией имеют также СБУ, ГУР, СВР, Генштаб ВСУ, ГБР, офис Генпрокурора, ГНСУ, ГПТС Украины, НАБУ, Бэб.

"За военными преступниками следят не только наши правоохранители, но и Европол", - отмечает МВД.

Война в Украине - расследование военных преступлений

В июне в Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA). Решение приняли в марте 2023 года во время конференции United for Justice во Львове. Тогда генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы (JIT) подписали приложение к соглашению о создании JIT относительно начала работы на базе Евроюста Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины.

Создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии РФ инициировал офис генерального прокурора при поддержке Евроюста, Международного уголовного суда и в партнерстве с Литвой, Польшей, Латвией, Эстонией, Словакией и Румынией.

Перед тем, 2 февраля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, анонсируя создание в Гааге ICPA, напомнила, что украинские правоохранители работают вместе с европейскими коллегами и собирают доказательства для привлечения России к ответственности за совершенные преступления.

19 января Европарламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства РФ, в частности для президента Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев. В резолюции говорится также о привлечении к ответственности самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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