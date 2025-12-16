В Швеции считают, что сейчас ситуация остается контролируемой.

На борту нефтяных танкеров "теневого флота" России, курсирующих в Балтийском море, начали замечать российских военных. Об этом пишет SVT Nyheter.

Издание пишет, что военная операция, направленная на защиту судов на Балтике, продолжается уже некоторое время. ВМС Швеции видит это по двум признакам - патрулировании российскими военными кораблями определенных зон в Балтийском море и наличии российских военнослужащих на борту танкеров "теневого флота".

По данным шведских ВМС вооруженные люди в военной форме, вероятно, являются сотрудниками частных охранных компаний.

В то же время, издание отметило, что Россия недавно усилила военное наблюдение за Балтийским морем. По словам начальника операционного отдела ВМС Марко Петковича, российский флот постоянно присутствует в значительной части Балтийского моря.

"Российский флот периодически присутствует в различных узлах в Балтийском море и Финском заливе, похоже, он действует там в поддержку этого теневого флота", - сказал Петкович.

Источники среди военных сообщили журналистам, что российская военно-морская операция заключается в "постоянном присутствии" в нескольких конкретных зонах, прилегающих к судоходным путям. Фактически, Балтийский флот России занят статическим морским наблюдением.

Петкович заверил, что причин для беспокойства нет: "Не вижу никакого непосредственного риска в этом, у нас есть хорошая картина ситуации, и я не думаю, что есть основания для какого-либо беспокойства".

По словам заместителя начальника операционного отдела Береговой охраны Дэниела Стенлинга, большинство кораблей российского флота замечают в стратегических местах у побережья. Он отметил, что наличие личного состава в военной форме показывает, насколько важным является "теневой флот" для России.

Как писал УНИАН, эксперты видят признаки скоординированных усилий Украины и США в борьбе с танкерами "теневого флота", которые перевозят подсанкционную нефть для диктаторских режимов. Недавно, украинские морские дроны начали атаковать эти танкеры в Черном море, а американские военные захватили одно из судов в Карбисском море.

В то же время усилили экономическое давление и чиновники Евросоюза. 15 декабря они ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к деятельности "теневого флота". Эти лица контролируют судоходные компании и обеспечивают предоставление нефтяных танкеров россиянам.

Добавим, что по данным СМИ, основным направлением очередного пакета санкций со стороны ЕС будет именно закрытие лазеек, которые нашла Россия для обхода предыдущих санкций. А также этот пакет санкций будет направлен на сдерживание "теневого флота".

