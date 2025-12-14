Часто именно там скапливаются остатки пищи и грязь.

Хозяйки, которые пользуются посудомоечными машинами, как правило, не чистят их вообще, потому что думают, что техника очищается сама. На самом деле, это не так, и если не следить за определенными местами в посудомойке, в них скапливается пища. Узнайте, как почистить посудомоечную машину содой и уксусом, и на что обращать внимание.

Как почистить посудомоечную машину в домашних условиях

Издание Express со ссылкой на пользователя социальной сети TikTok, который оказался любителем "самостоятельного ремонта" пишет, что люди редко обращают внимание на определенные места в посудомоечной машине. По словам эксперта, чаще всего пища скапливается в труднодоступных местах, и именно на них нужно обращать внимание.

В посудомоечной машине есть не только основной фильтр, но и ещё одна съёмная деталь под ним, о которой многие даже не знают - её тоже нужно вынимать и чистить. Распылители воды (коромысла) со временем забиваются остатками еды. Если их потрясти и что-то гремит внутри - значит, там грязь.Грязь из распылителей удобно вытягивать пылесосом - он хорошо засасывает застрявшие кусочки еды.

Эксперт рекомендует проверить верхний распылитель и маленькую деталь в центре - туда часто набивается еда (капуста, остатки овощей и т.д.). Зону петель дверцы тоже нужно чистить, но осторожно: там острые края, лучше использовать тряпку.

Express напоминает, что каждому человеку, который пользуется такой техникой, важно знать, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, по ряду причин. Теплая и влажная среда может стать рассадником бактерий, которые попадут на посуду. Кроме того, если детали будут "забиты" грязью, они станут хуже функционировать, и тарелки окажутся менее чистыми после мойки, чем могли бы быть. Интересно, что своевременная чистка техники увеличивает срок ее эксплуатации - работая правильно, посудомойка не изнашивается, а детали не "обрастают" различными отложениями, ухудшающими их работу.

Как почистить посудомоечную машину лимонной кислотой, содой и уксусом

В сети предлагают различные способы и рассказывают, как почистить посудомоечную машину уксусом и другими "народными" средствами. Кроме механической чистки деталей вручную, описанной выше, можно периодически засыпать в машинку соду или лимонную кислоту, заливать уксус и включать - так вы сможете поддерживать кухонного помощника в чистоте.

Есть простой лайфхак, как почистить посудомоечную машину лимонной кислотой - для этого нужно насыпать в отсек для моющего 100-250 граммов кислого порошка и запустить технику на самой "горячей" программе. Лучше остановить работу техники в середине цикла и оставить на 20-30 минут, чтобы вся грязь отмокла, а затем включить снова. Такой метод можно применять не чаще одного раза в полгода, чтобы не изнашивались детали, но фильтры придется все равно регулярно очищать вручную.

Такой же точно способ действует и с другим популярным белым порошком. Нет ничего сложного в том, как почистить посудомоечную машину содой и уксусом. Сначала лучше "прогнать" машинку с уксусом, налив два стакана в отсек для моющего и включив цикл с максимально высокой температурой. Когда техника закончит работу, всыпьте один стакан средства на дно посудомойки и снова включите тот же режим. В конце не забудьте открыть дверцу посудомойки, чтобы проветрить технику.

