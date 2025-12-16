Тщательное изучение новых перьев в девяти окаменелостях показало, что линька происходила не упорядоченным образом.

Новое исследование редких окаменелостей возрастом 160 миллионов лет открыло новый взгляд на эволюцию полета у динозавров и птиц. Об этом пишет The Times of Israel.

Изучая окаменелые следы линьки перьев, Йосеф Киат, исследователь из Школы зоологии Тель-Авивского университета и Музея естественной истории им. Штейнхардта, обнаружил признаки того, что некоторые динозавры с крыльями утратили способность летать.

В исследовании, проведённом в сотрудничестве с учёными из Китая и США и опубликованом в журнале Communications Biology, были изучены девять окаменелостей из восточного Китая. Все они принадлежали небольшому птицеподобному динозавру Anchiornis huxleyi, который ходил на двух ногах и имел четыре перьевых крыла. Перья сохранились на окаменелостях благодаря условиям окружающей среды, преобладавшим во время окаменения. Эти девять конкретных окаменелостей были выбраны потому, что перья крыльев сохранили свой цвет - белый с черным пятном на кончике.

Расположение перьев позволило Киату, орнитологу и эксперту по перьям, и его команде проанализировать следы линьки. Он объяснил, что у летающих птиц линька происходит упорядоченным, постепенным процессом, который поддерживает симметрию крыльев и позволяет им летать во время линьки. У птиц, которые не умеют летать, линька более хаотична и нерегулярна.

Интересно, что сохранившаяся окраска перьев в окаменелостях динозавров позволила исследователям идентифицировать структуру крыльев, край которых имел непрерывную линию черных пятен. Они также смогли различить новые перья, которые еще не завершили свой рост, поскольку их черные пятна отклонялись от черной линии.

Ценность открытия

Тщательное изучение новых перьев в девяти окаменелостях показало, что линька происходила не упорядоченным образом. Киат сказал:

"Это редкое и особенно захватывающее открытие. Сохранившаяся окраска перьев дала нам уникальную возможность идентифицировать функциональную особенность этих древних существ. Это открытие имеет широкое значение, поскольку оно предполагает, что развитие полета в ходе эволюции динозавров и птиц было гораздо сложнее, чем считалось ранее. Некоторые виды могли развить базовые летные способности, а затем утратить их на более поздних этапах своей эволюции".

По его словам, линия динозавров отделилась от других рептилий 240 миллионов лет назад. Вскоре после этого (по эволюционной шкале времени) у многих динозавров появились перья, главным образом для полета и поддержания температуры тела.

Важно, что около 175 миллионов лет назад появилась линия пернатых динозавров, называемых пеннарапторами - далеких предков современных птиц и единственной линии динозавров, переживших массовое вымирание, ознаменовавшее конец мезозойской эры 66 миллионов лет назад.

"Насколько нам известно, группа Pennaraptora развила перья для полёта, но возможно, что при изменении условий окружающей среды некоторые из этих динозавров утратили способность к полёту, подобно современным страусам и пингвинам. Линька перьев кажется небольшой технической деталью, но при изучении ископаемых она может изменить всё, что мы думали о происхождении полёта. Anchiornis теперь пополнил список динозавров, которые были покрыты перьями, но не были способны к полёту, что подчёркивает, насколько сложной и разнообразной была эволюция крыльев", - объяснил Киат.

Новости об изучении динозавров

В 2004 году ученые, проводившие раскопки в Китае, обнаружили окаменелость, которая изменила человеческое представление о динозаврах. Речь идет о пситтакозавре, рогатом травоядном динозавре, который жил около 120 млн лет назад. Однако он умер не сам, ведь ученые нашли останки 34 его потомков, которые были вокруг него.

