Почему ваш телевизор показывает хуже, чем может: дело в одной настройке HDMI

Благодаря ей устройство может обрабатывать более "тяжелые" сигналы, включая высокую частоту кадров и HDR.

Современные смарт-телевизоры зачастую не раскрывают весь потенциал изображения сразу после покупки. Даже при подключении дорогой игровой консоли или медиаплеера картинка может выглядеть хуже ожидаемого – без насыщенного HDR, высокой частоты кадров и максимальной четкости.

Причина нередко кроется в одной скрытой настройке HDMI, о которой многие пользователи просто не знают, говорится в материале BGR.

Речь идет о режиме HDMI Enhanced, который обеспечивает более высокую пропускную способность, чем стандартный режим. Это особенно важно для 4K-контента, игр и фильмов с HDR, а также для технологий вроде Dolby Vision. Без активации HDMI Enhanced даже совместимые устройства могут работать в урезанном режиме.

Как настроить изображение на HDMI

Чтобы эта функция работала корректно, важно, чтобы весь комплект оборудования был совместим:

Использовать совместимые устройства и источники сигнала – например, игровые консоли или медиаплееры, современный телевизор или ресивер, поддерживающий Enhanced Mode.

Применять кабель Premium High Speed HDMI с пропускной способностью минимум 18 Гбит/с (для 4K 60 Гц и HDR) – иначе функция может работать некорректно.

Кроме того, проверьте, есть ли у вашего ТВ такая функция. Зайдите в "Настройки" и найдите пункт "Формат видео высокой пропускной способности" или "Формат сигнала HDMI".

Вы можете обнаружить, что некоторые устройства-источники плохо работают в данном режиме, например, Blu-ray-плееры или кабельные приставки. Если вы заметите проблемы, лучше вернуться к стандартному режиму.

Специалисты отмечают, что HDMI Enhanced не обязателен для всех пользователей: для обычного телевидения и видео в стандартном разрешении он почти не влияет на качество.

Однако для владельцев современных консолей, мощных ПК и 4K-стриминговых устройств это может быть "секретной" настройкой, которая раскрывает потенциал их техники полностью.

Как еще можно улучшить качество изображения на телевизоре

Чтобы дополнительно улучшить качество картинки на телевизоре при работе с 4K-источниками, стоит обратить внимание и на другие настройки. В частности, полезно поэкспериментировать с режимами изображения – "Кино", "Спорт" или "Игры", а также с параметрами резкости и цветопередачи.

Еще один параметр, на который стоит обратить внимание, – это сглаживание движения. У некоторых пользователей эта функция вызывает так называемый "эффект мыльной оперы", когда картинка выглядит слишком реалистичной и непривычной. По словам экспертов, на практике эта функция полезна лишь при просмотре низкокачественных спортивных трансляций.

Ранее специалисты рассказывали, как длина кабеля HDMI влияет на качество сигнала, и почему 8-15 метров считается "безопасным" диапазоном.

Меж тем УНИАН делился список из 12 брендов телевизоров по степени удовлетворенности клиентов. Пользователи оценили качество картинки, умные функции, инновации и соотношение цены и возможностей.

