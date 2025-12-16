Минразвития работает над поиском разных источников для финансирования восстановления.

В Украине работают над созданием отдельного Фонда восстановления, который в перспективе может наполняться от отдельного налога.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум в интервью Forbes Ukraine.

"Основная задача - наработать механизм фонда восстановления: создать базу, запустить институцию, начать аккумулировать взносы международных партнеров, даже если на старте они будут небольшими. Главное - чтобы фонд заработал", - отметила Шкрум.

По ее словам, это вынужденный шаг, потому что "ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны"

Заместитель министра отметила, что в перспективе Фонд восстановления может наполняться от отдельного налога, как это делали в Японии. Но до окончания войны отдельного налога точно не будет. Она также отметила, что Украина нуждается в средствах уже сейчас и вынуждена привлекать кредиты.

"Гранты - это примерно 5-10%. И это проблема, потому что кредиты придется возвращать нашим детям. Это неправильно", - добавила Шкрум.

В то же время глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что "ни в коем случае, мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление". По его словам, источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарации от России.

Позже Шкрум на своей странице в Facebook уточнила, что ни один новый налог правительство вводить не планирует.

"Никакого налога на восстановление не будет и не может быть. Это аксиома. Все наши налоги сейчас уходят на оборону и безопасность страны", – написала она.

Она добавила, что восстановление Украины действительно нуждается в больших деньгах, но платить за это должны не украинцы и европейцы, а Россия.

"Минразвития действительно работает над поиском различных источников для финансирования восстановления. Прежде всего – это средства доноров", - подытожила чиновница.

Восстановление Украины - главные новости

Мирное соглашение, которое предлагает подписать США Украине, предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности, ускоряет ее путь в Евросоюз и выделяет миллиарды на восстановление. При этом американцы требуют от Украины значительные территориальные уступки.

Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 триллион долларов на период в 14 лет.

В июле 2025 года сообщалось, что концепция украинского правительства предусматривала создание двух фондов в размере 1 трлн долларов. Это в частности фонд на 540 млрд долларов за счет конфискованных российских активов, и фонд объемом 460 млрд долларов как платформу для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

