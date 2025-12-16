Простые советы по обрезке крассулы, которые помогут укрепить ствол, сохранить аккуратную форму и стимулировать здоровый рост растения.

Толстянка (Crassula ovata), известная как денежное дерево, дерево дружбы, нефритовое дерево, со временем может вытягиваться, терять форму и становиться неустойчивой. Правильная обрезка помогает сохранить компактный, "бонсайный" вид, укрепляет ствол и предотвращает поломку ветвей, пишет Better Homes and Gardens.

Когда можно обрезать денежное дерево - правило

Прежде всего обрезка нужна, если растение растет вверх, а не вширь. Идеальная форма — когда высота примерно равна ширине: так нагрузка распределяется равномерно, а куст выглядит аккуратно и крепко.

Можно ли обрезать денежное дерево и как это правильно делать

Удаляйте пожелтевшие листья, побеги с коричневыми пятнами и полностью засохшие ветки. Срезы делайте у основания ветви, не задевая ствол. Перед работой обязательно продезинфицируйте секатор спиртом или слабым раствором отбеливателя.

Видео дня

Обратите внимание на поникающие и слишком тонкие, вытянутые ветви - они ослабляют растение. Их лучше убрать, чтобы крассула направила силы на развитие более крепких побегов. Если основной ствол стал слишком тяжелым и начал заваливаться, его можно укоротить - со временем он отрастет более плотным и разветвленным.

Чтобы растение было пышнее, прищипывайте верхушки молодых побегов. Это стимулирует рост в стороны, а не вверх.

Важно не переусердствовать: за один раз нельзя удалять более 20-30% кроны. Сильная обрезка может вызвать стресс и замедлить рост. Запущенное растение лучше приводить в порядок постепенно, в несколько этапов.

После обрезки полейте растение. Срезы подсохнут за несколько дней, а в течение следующих месяцев появятся новые побеги. Для поддержки роста можно внести жидкое удобрение, разведенное до четверти рекомендуемой дозы. Регулярная и умеренная обрезка сделает денежное дерево более густым, устойчивым и здоровым.

Напомним ,арене УНИАН рассказывал, когда и как обрезать декабрист.

Вас также могут заинтересовать новости: