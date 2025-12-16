Порт Новороссийск должен быть самым охраняемым объектом РФ на Черном море, но украинский дрон преодолел защиту.

Операция Сил обороны Украины по проникновению в порт Новороссийск и подрыв подводной лодки "Варшавянка" - фантастический успех ВСУ и одновременно – фантастический провал России, заявил военный эксперт Юрий Федоров.

"Первый вывод, который напрашивается, это - фантастическая по качеству и по дерзости операция спецслужб Украины и Военно-морских сил Украины. Представьте себе, подводный дрон - аппарат, управлять которым очень сложно на расстоянии. Тем более на расстоянии в несколько сот километров. Эти аппараты подводные беспилотные проникли в Цемесскую бухту, где расположен Новороссийский порт и целый ряд нефтеналивных терминалов стратегического значения", — подчеркнул аналитик на Youtube-канале The Breakfast Show.

По идее, по его словам, порт Новороссийск должен быть самым охраняемым объектом РФ на побережье Черного моря. Однако, как подчеркнул Федоров, украинский дрон (или несколько дронов), вероятно, преодолели "многослойную систему охрану", которая должна была быть, и ударили по подводной лодке. Эксперт отметил, что командование Черноморского флота РФ просто не могло отрицать "впечатляющий взрыв" в порту.

Видео дня

Федоров предполагает, что субмарина значительно повреждена, но, если командование Черноморского флота признает потерю подлодки, российская прокуратура начнет следствие по факту халатного отношения к служебным обязанностям командиров, офицеров РФ, отучающих за безопасность в порту.

"Потому, что это – просто фантастический провал РФ и фантастический успех ВСУ, который российские власти военные, как это часто с ними бывает, просто "прохлопали", — акцентировал Федоров.

По его словам, потеря "Варшавянки" имеет большое значение для российского военного флота. В свое время было построено и принято на вооружение РФ 12 таких подводных лодок, из которых 6 приписаны к Черноморскому флоту, остальные - к Тихоокеанскому флоту России. Ранее ВСУ уже повредили в Черном море одну "Варшавянок" и с тех пор, по словам аналитика, она находится в ремонте. Подлежит ли субмарина восстановлению, неизвестно.

"Что произошло с подлодкой, которая вчера была взорвана, мы точно не знаем, но взрыв по мощности был достаточно сильным… Теперь в составе ЧФ РФ осталось 4 такие субмарины и дальнейшая их судьба тоже вызывает серьезные вопросы - эти подлодки находятся в Новороссийске или в некоторых других портах восточного побережья Черного моря… Но Новороссийский порт оказался незащищенным, и это, повторюсь, самая главная проблема для России", - отметил эксперт.

Он добавил, что эти подводные дроны могут устроить массу неприятностей для российского флота, нефтеналивных терминалов и, возможно, для танкеров, которые рискнут заходить в этот порт. "Возможно, в новогоднюю ночь, кто его знает, Россию ждет маса интересных событий", - предположил Федоров.

Также Федоров подчеркнул, что порт Новоросссийск достаточно сложно защитить по принципу Крыма, хотя бы, в силу того, что многослойная физическая система охраны, подводные приспособления, баржи и прочее в Новороссийске будут препятствовать заходу судов, которые следуют, в том числе к нефтетерминалам.

Поражение российской подлодки - что известно

Напомним, 15 декабря стало известно, что СБУ и ВМС ВСУ провели спецоперацию в порту Новороссийск (РФ) - впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby подорвали подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка". По информации украинской спецслужбы, субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

Подлодки такого типа являются носителями крылатых ракет "Калибр" - на борту предусмотрено четыре пусковые установки.

Однако в Черноморском флоте отрицают уничтожение одной из российских субмарин. "Попытка Украины провести диверсию с помощью подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей", - говорится в заявлении.

Вас также могут заинтересовать новости: