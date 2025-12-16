Одна из лодок этого проекта – "Ростов-на-Дону" – была уничтожена ранее.

В России хотят скрыть, что украинским дроном, который они упустили, была взорвана их подводная лодка класса "Варшавянка" в порту Новороссийска. Такое заявление сделал в интервью Radio NV военно-морской эксперт Defense Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий, комментируя заявления РФ о якобы провальной атаке.

"Я бы вообще не обращал внимания на то, что они там заявляют, потому что у них такая работа – они должны врать, чтобы скрыть то событие, которое произошло. Они делают то, что им прикажут. Они до сих пор не признают гибели крейсера "Москва", у них он до сих пор еще где-то там находится. Они много чего не признают, но вы сами понимаете, что нам делать свое. Мы видели, что произошло, как это произошло. Они упустили. Они знали, что у нас есть подводные дроны, но упустили сам факт их использования", – подчеркнул он.

По его словам, потом россияне признают, что было попадание, но будут говорить, что никто не пострадал. Далее речь пойдет о незначительных повреждениях, а когда-то в РФ таки скажут, что подводная лодка затонула.

"У них логика простая, примитивная, как хозяйственное мыло", – пояснил эксперт.

Заблоцкий отмечает, что речь идет о поражении вражеской подводной лодки проекта 636.3.

"6 единиц было построено после 2014 года, все для Черноморского флота, а потом еще 6 построили для Тихого океана. Особенности этого проекта – оснащение его ракетами, в частности, "Калибр", которые стартуют из-под воды и запускаются с торпедных аппаратов. Это могут быть торпеды или ракеты, или комбинации и тех, и других. Он может нести 4 ракеты и до 10 торпед. Сравнительно небольшой – 87 метров длиной", – рассказал он.

Капитан в отставке добавил, что одна из 4 лодок – "Ростов-на-Дону" – была уничтожена ранее. Он подчеркнул, что все три лодки, которые остались, запускали ракеты по Украине.

"На сегодня осталось 3 лодки в Черном море – "Краснодар", "Великий Новгород" и "Колпино". Они принимали недавно участие в массированной атаке по Украине и, видимо, после этого отдыхали у причала, где их и настигла кара небесная".

Он подчеркнул, что это была очень уникальная операция СБУ. По его словам, международные эксперты отмечают, что сам факт прорыва морского дрона внутрь охраняемого периметра, фиксация камеры наблюдения, свидетельствует о том, что разведка работает. Хотя россияне прятали эти лодки в воде, это им не помогло уберечься от удара:

"Сам факт прохождения дрона к базе и сложное маневрирование внутри базы, обход препятствий, катеров и судов – это была такая первая атака, которую высоко оценили международные эксперты".

Заблоцкий добавил, что на сегодня что-то конкретное говорить о масштабах поражения рано. При этом он подчеркнул, что морская вода – это мощный электролит, который уничтожает всю электронику и электричество внутри судна или подводной лодки, куда она попадает. Поэтому это все должно быть заменено на новое. По его словам, если речь идет о повреждении двух отсеков, то их ремонт – это также достаточно непростая работа.

Поражение подводной лодки РФ в Новороссийске

15 декабря стало известно, что впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка". Это была спецоперация СБУ в сотрудничестве с ВМС ВСУ в порту Новороссийска (РФ). По данным украинской спецслужбы, в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя. Стоимость такой субмарины, по данным СБУ, составляет около 400 млн долларов.

Аналитики военного портала Defense Express отметили, что на обнародованном видео зафиксирован взрыв в районе кормовой части лодки, которая находилась под водой. Поэтому, вероятно, поражены винты, рулевой механизм, без чего субмарина теряет боеспособность.

Представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что поражение Силами обороны российской субмарины в Новороссийске – это сложная и многоуровневая операция, которая включала разработку средства поражения и тщательное планирование без утечки информации.

