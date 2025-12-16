В перечне есть представители знака Овен.

В 2026 году четыре знака Зодиака столкнутся с серьезными испытаниями, которые потребуют от них больше усилий, чем от большинства других. Однако, каждое преодоленное препятствие может также стать ступенью к личностному росту и повышению жизненного уровня, пишет YourTango со ссылкой на астролога Андрею Эллиот.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Вселенная не позволит этим знакам оставаться в стороне от того, что требует изменений. Благодаря упорному труду и настойчивости каждый из них в конце концов получит заслуженный успех. Будь то уход с застоявшейся работы или выход из эмоциональных трудностей, эти знаки преодолеют испытания и получат самое лучшее.

Овен

Овны будут испытываться с самого начала 2026 года, когда в их знак войдет Сатурн в феврале. Астролог Андреа Эллиот отметила, что Сатурн связан с дисциплиной, структурой, зрелостью и долгосрочным успехом. Она также подчеркивает, что Сатурн предоставит Овнам серьезный вызов.

В течение года может появиться соблазн действовать необдуманно, однако Сатурн учит дисциплине и организованности в подходе к жизни. Сначала ограничения могут казаться тяжелыми, но важно продолжать движение вперед. Пройдя через эти трудности, Овны станут более зрелой и сильной версией себя.

Водолей

Для Водолеев транзит Плутона через их знак, который длится 18 лет, уже является испытанием, а в 2026 году добавится влияние Северного узла с конца июля. Солнечное затмение в феврале также создаст дополнительные сложности.

Несмотря на трудности, Эллиот объяснила, что преодоление этих испытаний позволит Водолеям развиться и стать более зрелыми. Эти препятствия помогут лучше понять себя и наладить общение с окружающими, открывая путь к процветанию.

Лев

Львы столкнутся с Южным узлом в своем знаке, что указывает на необходимость отпустить все, что больше не приносит пользы. Эллиот подчеркнула, что это могут быть токсичные отношения, устаревшие связи или работа, которая истощает энергию.

С конца июня на помощь придет Юпитер, приносящий удачу, изобилие и новые возможности. Если Львы смогут пройти через необходимую трансформацию и отпустить лишнее, они раскроют свой потенциал и достигнут процветания.

Весы

Весы столкнутся с переходом Сатурна в Овен в феврале, когда он окажется напротив их знака, создавая напряжение и препятствия. Эллиот отметила, что эта энергия обычно очень сложна и требует усилий для преодоления.

Тем не менее, преодоление этих трудностей сделает Весов сильнее и подготовит к будущим событиям. Даже если жизнь будет тяжелой, важно помнить, что всё происходит не случайно. Не стоит сдаваться - 2026 год принесет важные уроки и новые возможности.

