"Магические" цифры 28+1 (28 боевых кораблей и одна подводная лодка, которые уничтожили Силы обороны Украины) фактически не менялись с первого квартала прошлого года. Почему? Потому что россияне приспособились к нашей тактике применения морских дронов, дронов-камикадзе. И довольно долго наши попытки эти цифры изменить, к сожалению, не срабатывали, хотя соответствующие атаки и происходили.

Учитывая, что основные силы российского Черноморского флота сейчас сосредоточены в Новороссийске, мы искали к нему пути и пытались подобрать "лазейку" к обороне, которую враг создал там вокруг своих ракетных носителей. Искали и не находили до вчерашнего дня.

Удар, нанесенный подводным дроном, с одной стороны, открывает специалистам глаза на наши потенциальные возможности. С другой - демонстрирует, что нам удалось избавиться от критической уязвимости надводных морских дронов, которую враг научился удачно использовать. Простыми словами, такие морские дроны были видны на поверхности. Подводный дрон - совсем другая история. Его обнаружить гораздо сложнее.

Видео дня

Можно предположить, что значительную траекторию движения к цели на российской военной базе, которая хорошо охраняется, он осуществлял под водой. И это свидетельствует, что у нас появилось оружие, которое может автономно двигаться в пункты базирования сил россиян и поражать и корабли, и подводные лодки, которые стоят у пирсов.

Российский флот в последнее время значительно снизил интенсивность применения кораблей в море (в начале полномасштабного вторжения в море было 45-50 судов ежедневно, а сейчас выходит очень немного и очень редко). Но такого типа подводный дрон можно использовать против российского флота и в бухте базирования, и на входе/выходе в нее. Условно, дрон, потенциально, может не поражать вражеское судно в море, за пределами пункта базирования, а дождаться, когда тот будет возвращаться или выходить на боевое дежурство, и нанести удар. Аналогично такой дрон может доставить морскую мину и заблокировать выход из бухты...

То есть, основные порты, которые россияне используют на Черном море - Новороссийск и Севастополь - могут стать объектами таких атак в любой момент. И это влияет и на морскую логистику россиян, и ограничивает возможности врага по ведению агрессивных действий (нанесение ракетных ударов с моря), и предоставляет нам много дополнительных возможностей действовать по противнику, которых раньше не было, особенно там, где он тебя не ждет, потому что считает себя защищенным.

Однако, должен заметить, что расслабляться все равно не стоит. Ведь россияне постоянно адаптируются и многое банально копируют у нас. Причем, у них, к сожалению, существует преимущество в масштабировании таких положительных практик...

Но сейчас должны максимально использовать подводные морские дроны, чтобы выводить из строя и уничтожать и ракетные, и десантные корабли россиян, и их подводные лодки, и блокировать пункты базирования, чтобы враг не мог их использовать на всю мощность.