При морозной погоде потребление электроэнергии существенно возрастает.

Полного блэкаута в Украине зимой не будет, но в ряде регионов электроснабжение может сократиться до двух-четырех часов в сутки.

Об этом изданию "Телеграф" рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

"Сверхкритическая ситуация будет в Черниговской области, где враг повредил все подстанции, и Сумской области. Худшая ситуация (среди крупных городов, - УНИАН) ожидается в Херсоне, Чернигове и Киеве", - говорит Игнатьев.

Более жесткие графики для отдельных регионов специалист объясняет наличием или отсутствием собственной генерации электроэнергии. Жители областей, где присутствует собственная генерация, будут получать больше часов света в сутки.

Отдельно эксперт отмечает, что прифронтовой Харьков не должны отключать из-за особого статуса города.

Разница в графиках для разных регионов также объясняется повреждениями распределительных станций.

"Укрэнерго" пытается более-менее сбалансировать ситуацию, но не всегда сгенерированную электроэнергию можно распределить между областями из-за повреждения подстанций. Даже если достаточная генерация в одном регионе, ее не всегда удается передать в другой из-за уничтоженной инфраструктуры", - отмечает Игнатьев.

Жесткие отключения могут ввести, когда отметка на термометре дойдет до 10°C мороза.

"При температурах -10°C и ниже потребление электроэнергии увеличивается на 20% из-за электроотопления и обогрева помещений. Это приведет к перегрузке подстанций, которые находятся в стадии аварийных ремонтов, как это было зимой 2023-24 в Одессе", - отметил эксперт.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что даже при температуре зимой в -5°C, столица может оставаться без света по 20-22 часа в сутки. Он связывает это с тем, что ключевая подстанция "Укрэнерго", которая обеспечивает передачу электроэнергии в Киев с Ривненской АЭС, "практически разбита".

В свою очередь председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупреждает, что цель врага остается неизменной - тотальный блэкаут в Украине, отсутствие света, воды и тепла. Однако вероятность такого сценария он считает небольшой.

