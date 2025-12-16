Главные покупатели сокращают импорт российской нефти и покупают ее с рекордными скидками.

Цены на российскую нефть упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Западные санкции заставляют российских нефтяников увеличивать скидки, а мировые цены на нефть падают, сообщает Bloomberg.

Журналисты со ссылкой на информацию агентства Argus Media отмечают, что в среднем российские экспортеры нефти получают чуть более 40 долларов за баррель за грузы, отправляемые из Балтийского, Черного морей и порта Козьмино, что на 28% меньше, чем за последние три месяца.

"Недавние ограничения, направленные против нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", еще больше углубили снижение цен", - констатирует издание.

Отмечается, что западные ограничения осложнили поставки российской нефти в Индию, которая, как известно, является одним из крупнейших покупателей российского сырья. Издание со ссылкой на информацию индийских чиновников констатирует, что Нью-Дели планирует в декабре импортировать около 800 тысяч баррелей российской нефти в день, "что значительно меньше, чем в ноябре, хотя это все еще значительный объем поставок".

Журналисты добавляют, что китайский нефтеперерабатывающий завод недавно приобрел партию нефти из восточных портов России с самой большой скидкой в этом году. К тому же мировые базовые цены на нефть падают.

Цены на нефть и санкции США против России - последние новости

Цены на нефть утром 16 декабря падали после заявления президента США Дональда Трампа о том, что соглашение о прекращении войны России в Украине ближе, чем когда-либо.

Дополнительно тянут российскую нефть вниз американские санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти". Как известно, США 22 октября ввели санкции против этих нефтяных компаний.

Одним из последствий этого решения стало существенное увеличение скидок на российскую нефть, поскольку покупатели, опасаясь попасть под вторичные американские санкции, не спешили покупать "черное золото" из РФ.

