Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты нашей страны.

Завтра, 17 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты нашей страны. Об объемах отключений компания не информировала.

В Национальной энергетической компании добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться и посоветовали узнавать о времени и объеме применения отключений на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Отключение света – что известно

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, графики почасовых отключений электроэнергии в столице являются одними из самых длительных в нашей стране. Одной из причин этого является то, что в Киеве расположено большое количество общегосударственных объектов.

По мнению западных специалистов, российские удары могут привести к полному выводу из строя системы передачи электроэнергии с Запада, где сейчас производят большую часть электроэнергии. Это де-факто может разделить нашу страну на две части и привести к блэкауту в восточной части.

