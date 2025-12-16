Вы сможете передать Gemini пожелания, какие новости вы бы хотели видеть.

Google запустила тест новой функции для Google Discover - ленты "Рекомендации" на главной странице поиска в мобильном Chrome.

Пользователям предлагают вручную настраивать, какие темы и источники они хотят видеть чаще, а от каких наоборот, избавиться.

Настройка работает через текстовый запрос. Можно прямо написать, что вы хотите больше рецептов, технологий или материалов конкретного издания.

Видео дня

Там же разрешается указать и то, что показывать не стоит, например, полностью исключить политические новости. Запрос обрабатывает ИИ-помощник Gemini, который затем корректирует выдачу в ленте.

Кнопка для тестирования функции называется Tailor your feed. Сейчас она появляется лишь у части пользователей в США, а сама настройка доступна только на английском языке.

Ранее мы рассказывали, что Google запустила технологию "живого"-аудиоперевода на Android. Технология работает на базе нейросети Gemini, поддерживает более 70 языков и умеет сохранять интонации собеседников.

Кроме того, недавно Google назвала свои любимые расширения для Chrome в 2025 году. Вы вряд ли удивитесь, обнаружив, что все они в той или иной степени используют искусственный интеллект.

