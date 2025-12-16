Она касается и тех, кто находится за границей.

Гражданин Украины, достигнув 18-летнего возраста, автоматически будет попадать в Реестр военнообязанных. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос об изменениях относительно Реестра призывников для людей, находящихся за рубежом, он отметил, что речь идет о постановлении Кабинета министров Украины.

Благодаря ему, пояснил Федиенко, гражданин Украины, достигнув 18 лет, автоматически будет попадать в Реестр военнообязанных.

"Условно говоря, военнообязанному, который достиг 18-летнего возраста, не нужно будет дальше идти в центры комплектования, проходить военно-врачебную комиссию", - сказал парламентарий.

Он добавил, что это касается и тех граждан, которые сейчас находятся за границей. Федиенко отметил:

"Это действительно была огромная проблема, потому что пока он не становится на воинский учет, он не мог получить другие документы, он не мог получить даже высшее образование, то есть поступить в учебное заведение".

Автоматический воинский учет

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство обороны Украины отметило, что правительство решило ввести автоматический воинский учет с 18 лет.

Так, мужчины автоматически будут получать статус призывника, когда им исполняется 18 лет. Кроме того, мужчины в возрасте 18-60 лет за рубежом смогут оформлять или обменивать паспорт - с автоматической постановкой на учет.

