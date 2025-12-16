Под отключение теперь имеют больше шансов попасть дома, находящиеся на одной линии с критической инфраструктурой.

Продолжительность графиков отключений света для бытовых потребителей и бизнеса сократится. Правительство уменьшило перечень компаний, которым запрещено отключать электроэнергию в условиях дефицита.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

"Нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности", - отметила глава правительства.

По ее словам, из списка объектов критической инфраструктуры, которым нельзя отключать свет даже при условии введения графиков, убрали потребителей мощностью менее 100 кВт и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей. При этом она не уточнила, каким компаниям не повезло.

"Определенные при пересмотре перечней критических важных объектов потребители, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений в общем порядке", - отметила Свириденко.

Это означает, что теперь этим потребителям будут отключать свет на общих основаниях. Под отключение теперь имеют больше шансов попасть дома, находящиеся на одной линии с критической инфраструктурой. Сейчас облэнерго могут отключать такие дома в ручном режиме, но не всегда это делают.

Отключение света в Украине - последние новости

В ночь на 6 декабря Россия в очередной раз массированно атаковала энергосистему Украины. Как отметили в Министерстве энергетики, под атакой вражеских дронов и ракет была энергетика восемь областей. Из-за последствий вражеской атаки компания ДТЭК срочно изменила графики отключений электроэнергии. Часов со светом стало существенно меньше.

9 декабря правительство приняло ряд решений, которые, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, направлены на сокращение графиков почасовых отключений. Также правительство поручило областным военным администрациям (ОВА), органам местного самоуправления и соответствующим коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии.

Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что решения правительства ситуацию со светом существенно не улучшат.

