На территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области зафиксировали нутрию, родиной которой является Южная Америка. Об этом сообщили в заповеднике.

Отмечается, что нутрия - инвазивный вид млекопитающих, абориген Южной Америки. В Украине ее часто содержат в хозяйствах, а в дикую природу животные либо убегает сами, либо их намеренно выпускают. Длина тела животного составляет 50-85 см, вес - 6-8 кг.

По словам ученых, они исследуют влияние нутрий на аборигенную фауну водолюбивых млекопитающих и природные экосистемы низовья Днестра.

На видео исследователя Дмитрия Леженко можно увидеть, как нутрия прячется в плавнях.

По данным ученых, на территории указанного заповедника уже сформировалась группировка этого инвазивного вида. В течение нескольких лет этих животных наблюдают посетители нацпарка, в частности, в устье реки Днестр.

В результате проведенных опросов и обработанной информации ученые пришли к выводу, что в пределах парка может жить не менее 100 особей. Это свидетельствует о формировании устойчивой группировки нового инвазивного вида млекопитающих в низовьях Днестра.

Людей просят сообщать о встречах с этими животными, желательно с фотоподтверждением для детального изучения.

В нацпарке в Одесской области показали необычное поведение фазана

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области зафиксировали фазанку, которая пила соленую воду.

Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что во время полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, из-за отсутствия охоты этот вид воспроизвел свою численность и довольно часто сейчас встречается в заповеднике. Ученый пояснил, что на видео, которое он сделал, фазанка пьет соленую воду из Тузловских лиманов. Исследователь говорит, что впервые увидел такое. Вода, которую пьет птица, имеет минерализацию 12 г соли на 1 л.

